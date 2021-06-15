Delta-вариант коронавируса обнаружили в 74 странах

Delta-вариант COVID-19, который впервые зарегистрировали в Индии, обнаружили уже в 74 странах. Эксперты опасаются, что он может стать доминантным штаммом во всем мире.
Вспышки варианта Delta уже зарегистрировали в Китае, США, Африке, Скандинавии и странах Тихоокеанского региона. Ученые считают, что этот вариант вируса более инфекционный и вызывает тяжелое течение заболевания.
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По словам бывшего комиссара Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США Скотта Готлиба, случаи Delta-варианта в стране удваиваются примерно каждые две недели и составляют 10% всех новых случаев.
Зато в Великобритании на вариант Delta уже приходится более 90% новых случаев инфицирования.
В то время как органы здравоохранения по всему миру собирают и обмениваются данными о распространении нового варианта, есть опасения, что в странах с менее надежными системами мониторинга этот вариант вируса распространился уже значительно сильнее, чем известно.
Декан школы общественного здравоохранения при Университете Брауна в США Ашиш Джа назвал вариант Delta "самым заразным вариантом, который мы когда-либо видели".
К слову, в начале июня ВОЗ начала маркировать новые штаммы коронавируса греческими буквами, чтобы не "дискриминировать или стигматизировать" страны, в которых они были впервые обнаружены.
Новые названия вариантов COVID-19
Самые опасные варианты коронавируса:
- B117 (впервые обнаружен в Великобритании) – Alpha,
- B1351 (впервые обнаружен в ЮАР) – Beta,
- P1 (впервые зафиксирован в Бразилии) – Gamma,
- B16172 (обнаружен в Индии) – Delta.
Варианты, к которым повышено внимание:
- B1427/B1429 (выявленный в США) – Epsilon,
- P2 (другой штамм, обнаруженный в Бразилии) – Zeta,
- B1525 (еще один, обнаруженный в Британии) – Eta,
- P3 (выявленный на Филиппинах) – Theta,
- B1526 (еще один, зафиксированный в США) – Iota,
- B16171 (еще один, впервые зафиксирован в Индии) – Kappa.