Со времени своего появления в Китае он получает новые мутации, помогающие его распространению, пишет издание Atlantic.

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Дельта против Альфы

Альфа-вариант (или "британский", как он был известен ранее – 24 канал) впервые зафиксировали в Великобритании в 2020 году. Он на 50% более заразен чем оригинальный уханьский вирус. А теперь Дельта (или "индийский") является, по крайней мере на 60% заразнее Альфы. Но пока не очень понятно, как он повлияет на ход пандемии в США.

Появление Альфы породило слухи о новой вспышке весной, но она не произошла. Пропорция заражений этим вариантом росла, но общее количество случаев падало. Люди продолжали вакцинироваться. Альфа стала доминировать над другими штаммами в США, но случаи продолжили уменьшаться. Биологически вирус стал более заразным, но не заражал большее количество жителей.

Было только одно исключение: Мичиган в апреле 2021. Эксперты связали вспышку в этом штате с Альфа вариантом. Ситуация в Мичигане очень отличалась от США в целом.



Новый вариант коронавируса стремительно распространяется по миру / графика MPNRC

Мичиганцы, если верить данным с мобильных телефонов, уже передвигаются почти как до пандемии. Альфа попала в группы молодых людей, которые тогда еще не имели права на вакцинацию.

Если бы Альфа прибыла чуть позже, а вакцины – чуть раньше, мы были бы похожи на остальную страну,

– сказала Эмили Мартин, эпидемиолог из местного университета.

Низкая эффективность вакцин

Вакцины защищают от Альфы, но новые мутации могут немного ослабить эту броню (в настоящее время, две дозы вакцины Pfizer защищают от Дельты на 88%, от Альфы было 93%). AstraZeneca после двух доз защищает лишь на 60% от Дельта-варианта. Одна доза уменьшает защиту до маленьких 33%. Это намного меньше допустимого порога для вакцин от коронавируса, который установлен на 50% эффективности.

Если получить одну дозу, то все равно можно попасть в реанимацию (31% людей в Великобритании после заражения Дельтой и имея одну дозу, попали в госпиталь). Можно заболеть Дельтой и после двух доз, но симптомы будут более легкими (или их вообще не будет). Британия отслеживает распространение различных вариантов и расшифровывает их геномы.

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"Сочетание высокой скорости передачи, бегства от вакцин и (пока только потенциально – 24) большей тяжести течения делает Дельту очень, очень серьезной проблемой", – уверен Дипти Гурдасани, эпидемиолог-клиницист из Университета Королевы Марии в Лондоне. Как только этот вариант прибывает, он распространяется быстро и может в теории изменить траекторию глобальной пандемии".



Вакцины от ковида все еще работают, но эффективность ниже / Фото Medical News Today

Там видят, как Дельта уверенно забирает пальму первенства у их "родной" Альфы. Хотя на "британца" еще в марте приходилось 98% новых случаев на островах и от 38 до 86% в США в мае 2021. Впрочем, США гораздо более неоднородная страна, поэтому делать фундаментальные сравнение – очень верно.

Мутации и изменения

Вариант из Индии (как и его мутировавший брат Дельта+) получает столько внимания из-за наличия сразу нескольких факторов одновременно. Он распространяется быстрее и легче Альфы, может делать больными больше людей, включая тех, кто получил только одну дозу вакцины. Это значит больше пациентов в больницах и реанимациях. В Шотландии госпитализации выросли вдвое с момента прихода "индийского" варианта.

В Соединенных Штатах, Дельта уже соответствующая 10% случаев COVID-19. Способ варианта поведения в реальном мире будет зависеть не только от его биологии. Но и от поведения людей, потому что мы являемся его финальными хозяевами, мы его переносим и распространяем. А еще – от темпов вакцинации и немного от банального везения.

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Это самый трансмиссивный вариант, из всех которые мы видели,

– сказал CNN доктор Питер Хотес, декан Национальной школы тропической медицины в Медицинском колледже Бейлора.

В американском Центре по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (CDC) "ожидается, что он станет доминирующим в ближайшие месяцы".

Так что же делает его таким мощным?

Как правило, вирусы гриппа и коронавирусы случайно мутируют из-за ошибок в генетическом кодировании, пишет National Geographic. Для этого они используют молекулы РНК (рибонуклеиновой кислоты – 24) в клетках человека. Они нужны, чтобы делать копии вируса (то есть репликация – 24) в зараженных клетках.

Большинство мутаций не опасны для человека (и хуже для самих вирусов – 24), но некоторые позволяют избегать антител, другие – легче проникать в клетки.

Коллекция мутаций Дельты спрятана в так называемом спайк-белке, который расположен на поверхности шипа коронавируса SARS-CoV-2. Всего их сейчас насчитано 13 штук.

Мутации взаимодействуют с белком рецептора ACE-2, который есть во многих клетках человека и служит воротами для вирусов. Теперь это взаимодействие изменено, говорят ученые. Мутация в локации 452 спайк-белка, возможно, сделала Дельту более заразной и помогает распространяться в популяции.

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Дополнительно, сделав вариант менее заметным для иммунной системы благодаря устойчивости к так называемым Т-клеткам (их задача изыскания и уничтожения враждебных для организма вторжений, включая вирусы – 24).

Другое исследование, еще не пересмотрено учеными, говорит о еще одной проблемной точке: локация 478. Она может позволять Дельте избегать "слабых нейтрализующих антител".

"Когда вы видите все эти мутации, то по другому смотрите на инфекционность вируса", – уверен Равиндра Гупта профессор клинической микробиологии из Кембриджа. Его еще не опубликованное исследование говорит о большом потенциале новых вариантов коронавирус.

Маркус Хофманн, биолог-инфекционист из Института исследований приматов Университета Лейбница и его коллеги, показали: "Дельта очень похож на другой вариант – Каппа. Оба уклоняются от антител, выработанных предыдущим заболеванием или вакцинацией".

Распространение и вакцинация

"Если уровень вакцинации не будет достаточно высоким, вспышки заболевания еще будут", – предупредил Уильям Ли, вице-президент по науке в компании Helix, которая отслеживает различные варианты COVID-19.

Коронавирус обычно распространяется в геометрической прогрессии. Это означает, что даже незначительные задержки могут привести к пагубным последствиям и совершенно разным результатам.

Важнейшая мутация

Если мутация дает вирусу преимущество во время репликации, то она получает возможность свободно распространяться по миру. Дельта, Альфа и их родственники все имеют мутацию в локации 681 спайк-белка. Она считается "эволюционным прорывом, который полностью изменяет игру", давая легче проникновение в клетку и дальнейшее распространение.

"Большинство пациентов не заражают никого другого, но всегда бывают маленькие группы людей, которые становятся суперраспространителями", – пояснил Atlantic Адам Лоринг, вирусолог из Университета Мичигана. И вот они могут передать вирус десяткам других людей.

Другими словами: большинство искр пандемии не разгораются, но даже одна способна вызвать пожар. Кому повезет, а кому нет, часто зависит лишь от удачи. Вакцинация – до сих пор лучший способ остановить новые варианты коронавируса.

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Впрочем, в США еще есть более 100 округов, где полностью вакцинировано менее 20% населения. Это так называемые "невакцинированные карманы", где вирус может быстро распространяться. Энтони Фаучи ожидает появления локализованных вспышек". Сейчас, в США ожидают до 3000 смертей в неделю зимой и осенью – дети пойдут в школу, а плохая погода будет толкать в помещение.

Если уровень прививок поднимется до 86%, включая подростков, то это поможет предотвратить тысячи смертей в США к концу ноября, говорит CNN. И это возможный показатель, потому что уже 62,5% американцев к 12 годам получили хотя бы одну дозу. Впрочем, в странах с плохо развитыми системами прививки или с большим недоверием к вакцинации, Дельта способна наделать много бед.