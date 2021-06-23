Дельта вариант тоже мутировал: в 10 странах обнаружили новый опасный штамм

Новую разновидность штамма коронавируса "Дельта Плюс" зарегистрировали в 10 странах – Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России.

Что известно о мутации "Дельта Плюс"?

Первой о новой разновидности штамма сообщила Индия, здесь зарегистрировали 22 случая инфицирования штаммом "Дельта Плюс".

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Существует две разновидности штамма "Дельта"

"Дельта Плюс" – это вариант "Дельта" с дополнительной мутацией. Такая же мутация есть у штамма "Бета", который впервые обнаружили в Африке.

Существует как минимум две отдельные группы варианта, известные как Delta-AY.1 и Delta AY.2. AY.1 наиболее распространен.

Является ли "Дельта Плюс" более заразным или смертоносным вариантом коронавируса – еще неизвестно.

На данный момент "Дельта Плюс" является вариантом, вызывающим интерес ученых, но его пока не классифицируют как "вызывающий беспокойство". В то же время "Дельта" вариант ВОЗ признала международной угрозой.

Что известно о "Дельта" варианте коронавируса?

В конце марта 2021 года в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией. Этот вариант более заразен, чем коронавирус SARS-CoV-2.

Исследования показывают, что "Дельта" примерно на 60% более заразный, чем штамм "Альфа". Сейчас этот вариант распространился на 92 страны.

В Украине также отреагировали на стремительное распространение мутации индийского штамма, в частности, в Офисе президента сообщили, что Украина может ограничить въезд и выезд в те страны, где бушует штамм "Дельта".

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