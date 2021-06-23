Дельта вариант тоже мутировал: в 10 странах обнаружили новый опасный штамм

Новую разновидность штамма коронавируса "Дельта Плюс" зарегистрировали в 10 странах – Индии, США, Великобритании, Португалии, Швейцарии, Японии, Польши, Непале, Китае и России.
Что известно о мутации "Дельта Плюс"?
Первой о новой разновидности штамма сообщила Индия, здесь зарегистрировали 22 случая инфицирования штаммом "Дельта Плюс".
К теме ВОЗ: штамм "Дельта" обнаружили уже в 92 странах мира"Дельта Плюс" – это вариант "Дельта" с дополнительной мутацией K417N. Такая же мутация есть у штамма "Бета", который впервые обнаружили в Африке.
Существует две разновидности штамма "Дельта"
Существует как минимум две отдельные группы варианта, известные как Delta-AY.1 и Delta AY.2. AY.1 наиболее распространен.
Является ли "Дельта Плюс" более заразным или смертоносным вариантом коронавируса – еще неизвестно.
На данный момент "Дельта Плюс" является вариантом, вызывающим интерес ученых, но его пока не классифицируют как "вызывающий беспокойство". В то же время "Дельта" вариант ВОЗ признала международной угрозой.
Что известно о "Дельта" варианте коронавируса?
- В конце марта 2021 года в Индии обнаружили новую разновидность коронавируса с двойной мутацией. Этот вариант более заразен, чем коронавирус SARS-CoV-2.
- Исследования показывают, что "Дельта" примерно на 60% более заразный, чем штамм "Альфа". Сейчас этот вариант распространился на 92 страны.
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