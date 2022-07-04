Кальцификация брюшной аорты и деменция

К такому выводу пришли австралийские исследователи из Университета Эдит Коуэн. Ученые обнаружили, что накопление кальция, известное как "кальцификация брюшной аорты" или AAC, не только важно для прогноза риска сердечно-сосудистых заболеваний, но и является надежным маркером риска слабоумия в пожилом возрасте.

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Деменция – что это? Это понижение когнитивных функций, то есть способности мыслить. При деменции деградируют навыки понимания, запоминания, познания, рассуждения, ухода за собой, ориентации в пространстве, речи и цифрах.

Эксперты изучили результаты AAC у 968 женщин с конца 1990 года, а затем наблюдали за состоянием их здоровья в течение 15 лет. Они выяснили, что каждая вторая пожилая женщина имела средний или высокий уровень AAC, и эти женщины вдвое чаще попадали в больницу или умирали от деменции в пожилом возрасте, независимо от других сердечно-сосудистых или генетических факторов.

Брюшная аорта – самая большая артерия в организме, она доставляет насыщенную кислородом кровь от сердца к органам брюшной полости и ногам.

Какое значение имеет открытие

Это открытие позволит узнать о потенциальном риске деменции раньше времени и начать лечение на ранней стадии, когда у пациента больше шансов на нормальную жизнь. При этом AAC можно легко обнаружить с помощью бокового сканирования позвоночника на аппаратах для определения плотности костей.

Такие сканирования могут быть дешевым, быстрым и безопасным способом скрининга большого количества пожилых людей на наличие более высокого риска развития деменции.