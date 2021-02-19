За последние три месяца в северо-восточной части ДР Конго зафиксировано более 500 случаев заболевания бубонной чумой.

Тридцать один человек умер в результате вспышки чумы. Болезнь начала распространяться три месяца назад.

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У нас более 520 случаев... из которых более 31 закончились летально,

– сказал Патрик Карамура, министр здравоохранения в провинции Итури.

Для северо-востока ДР Конго чума является эпидемическим заболеванием, там регулярно фиксируют случаи заражения. Сейчас средний возраст зараженных составляет 13 лет, но он колеблется от трех месяцев до 73 лет.



В Демократической Республике Конго зафиксирована вспышка бубонной чумы / Фото: Getty Images

Первые случаи заражения чумой в провинции Итури зафиксированы в ноябре 2020 года. Кроме бубонной чумы, там зафиксировано 5 случаев легочной чумы и 2 случая септической чумы.

Ранее в Конго уже была вспышка чумы в 2020 году, которая была меньших масштабов. Тогда было выявлено 45 случаев бубонной чумы, умерли 9 человек.

Бубонная чума – одна из форм чумы, которую вызывает чумная бактерия. Болезнь характеризуется высокой степенью летальности и поражает легкие.

Больше о том, что такое бубонная чума и как ее лечить – читайте здесь.