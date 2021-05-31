День борьбы с табакокурением: украинцы рассказали о вредной привычке и ее последствиях

День борьбы с табакокурением отмечают ежегодно 31 мая. Его ввели во Всемирной организации здравоохранения еще в 1987 году.

С 2009 года распространенность курения в Украине сократилась с 25,5% до 16,5%. На такую ​​положительную статистику повлияло, в частности, повышение цен на табачные изделия.

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Помогают ли гаджеты для курения избавиться от вредной привычки

Модным трендом среди курильщиков стали электронные сигареты, вейпы и другие альтернативы классическим сигаретам. Существует мнение, что именно благодаря этим гаджетам можно бросить вредную привычку, ведь они якобы помогают облегчить переход от традиционных сигарет к отказу от курения.

Впрочем, недавние исследования показали, что большинство людей, которые намеревались использовать электронные сигареты, чтобы избавиться от никотиновой зависимости, продолжали курить как традиционные, так и электронные сигареты. Подтверждают это и врачи, которые отмечают, что любое курение вредно для сердца и легких.

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