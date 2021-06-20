Профессия или призвание: ко Дню медика рассказываем о современности и прошлом медицины

День медицинского работника отмечается в Украине ежегодно, в третье воскресенье июня. В 2021 году день выпадает на 20 июня. В этот день врачи, медсестры и медбратья, фармацевты и лаборанты, фельдшеры и акушеры, санитары и сестры-хозяйки, а также все медработники отмечают свой профессиональный праздник.

Работа медика – это призвание

Работа медика сложная, важная и ответственная, а во время пандемии медики являются героями. Без преувеличений, сложно переоценить роль медицинских работников сегодня. Именно от их стараний зависит здоровье и жизнь пациентов. Именно медики приняли на себя первый удар пандемии COVID-19 и держат оборону до сих пор.

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Указ Президента от 1994 года

День медицинского работника в Украине, как и в ряде других стран бывшего СССР: России, Беларуси, Латвии и Казахстане – отмечают еще с 1980 года. После обретения независимости тогдашний президент Украины Леонид Кравчук закрепил эту традицию своим указом в 1994 году.

Украине есть кем гордиться, украинские медики сделали немало научных открытий. Ученые-медики и врачи Украины, часто рискуя собственной жизнью, спасали человечество от страшных эпидемий, находили методы диагностики и лечения тяжелых болезней.

Непростое время реформ

Сейчас медицинская система в Украине переживает бурные времена, медицинская реформа внесла свои коррективы, кто-то их воспринимает с облегчением, кто-то с сопротивлением.

В Украине с 1 января 2018 года вступил в силу закон "О государственных медицинских гарантиях". Именно он дал старт медицинской реформе. Первый этап реформы, который касался изменений в семейной медицине, уже состоялся.



20 июня в Украине отмечают День медика / Фото Unsplash

Сейчас идет второй этап реформы – изменение принципов финансирования вторичного и третичного звеньев медицинской помощи. В Украине изменилась философия взаимоотношений между пациентом, врачом и государством, ведь отныне деньги "ходят" за пациентом. То есть сейчас государство закупает у больниц определенные услуги, вместо бюджетного содержания. Поэтому медучреждения получают больше денег, если лечат больше пациентов.

Финансовая незащищенность медиков

Очевидно, что медик – это призвание, другой мотивации в Украине не существует. Оплата труда украинских медиков точно недостаточная.

Сейчас от старта изменений и введения нового принципа финансирования, зарплаты медиков на уровне семейной медицины существенно выросли, иногда в 2 – 4 раза.

По данным НСЗУ, средние выплаты на оплату труда в первом квартале в 2020 году в учреждениях первички составляли 14 500 гривен для врачей, 7800 грн для среднего медицинского персонала и 4,5 тысячи грн для младшего медперсонала.

Сейчас действует такая схема: чем больше деклараций медучреждение имеет с пациентами, тем больше финансирование получает, ведь заведение получает фиксированную сумму средств за каждого пациента в виде кавитационной ставки.

Высокие зарплаты в Украине получают далеко не все медики, поэтому часто выбирают путь эмиграции.

Впрочем, недавно, 18 июня президент страны Владимир Зеленский подписал указ, гарантирующий рост заработной платы врачей, так минимальный уровень оплаты труда для среднего медицинского персонала будет достигать 13 500 гривен. А для лекарственного состава - не менее 20 000 гривен.

Выплаты только "на бумаге"

Источник: Минсоцполитики

Неоднозначной ситуация является с выплатами компенсаций медикам, которые умерли от COVID-19. Так, 15 июня в Украине упростили процедуру выплат компенсаций медицинским работникам. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №5415 в целом.

В то же время в комитете по вопросам здоровья нации считают, что ситуация с проведением таких выплат пока совершенно неудовлетворительна. На начало апреля средства от государства получили лишь 10 медиков, а процедура выплат остается зарегулированной и бюрократической.

Впрочем, страсть к работе и призвание продолжают двигать медицинскую систему Украины в правильном направлении. Ежедневно в СМИ появляются новости о невероятных победах медиков, как, например, во Львове впервые провели трансплантацию сердца и в третий раз за 14 лет в Украине. Или впервые медики прооперировали ребенка с патологией кишечника с помощью робота Da Vichi.



Украинские медики – высококвалифицированные специалисты / Фото Unsplash

Медик – точно не простая профессия, но именно благодаря им человечество продолжает жить. Бесконечные инфекции, новые штаммы вирусов – все это вызовы, которые под силу только сверхчеловеку – медику.

Несколько действительно интересных фактов о медицине прошлого

Источник: inGenious

Древнейшими врачами были женщины

Мерит-Птица – первая в истории Древнего Египта женщина-врач, имя которой дошло до наших дней. История свидетельствует, что женщины могли занимать высокие медицинские должности в Древнем Египте.

Через 200 лет фиксируют упоминания о другой женщине-враче – Песешет. Именно она якобы была ответственной за организацию и обучение других врачей. Женщины-врачи были уважаемыми в древнеегипетском обществе.

Наркоз помог онкобольным в начале 19 века

Сейши Ханаока (1760-1835) изучал медицину в Киото и вел частную практику. Врач заинтересовался идеей наркоза. Ханаока экспериментировал с формулами и разработал Цюсенсан (напиток, который действовал, как наркоз).

Цузенсан имел очень сильный эффект – мог привести к летальному исходу, но при правильной дозировке пациенты теряли сознание на 6 – 24 часа.

В 1804 году Ханаока прооперировал менее 150 пациентов с раком молочной железы и людей с другими заболеваниями под таким наркозом.



Медицина является движущей силой выживания человечества / Фото Pixabay

Мания пиявок в Европе

Лекарственная пиявка используется уже тысячи лет и даже до сих пор находит применение для восстановления венозного кровообращения после реконструктивной хирургии. В 19 веке популярность применения пиявок значительно возросла.

Французский врач Франсуа-Йозеф-Виктор Брусс утверждал, что все болезни возникают от локального воспаления, которое поддается лечению кровопусканием. Применение этих животных имело преимущества перед обычной практикой кровопускания, ведь потеря крови была более постепенной и контролируемой.