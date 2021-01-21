В четверг, 21 января в мире отмечают международный День объятий. Мы обнимаемся, когда счастливы и когда грустные, в хорошем настроении, или чтобы утешить. Но объятия – это не только приятное проявление эмоций и чувств, объятия – это польза для здоровья.

В честь празднования Всемирного дня объятий 24 канал разобрался, почему обниматься не только приятно, но и полезно.

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Объятия снижают нервозность

Учеными доказано, что объятия стимулируют центральную нервную систему, снижая тревожность и снимая напряжение. А еще являются универсальным сигналом поддержки. Когда мы сами или люди рядом испытывают стресс, переживание, боль – именно объятия могут улучшить состояние.

Снижают эмоцию страха

Исследования свидетельствуют, что объятия помогают справиться со страхом. Объятия помогают успокоиться и избавиться от экзистенциальных страхов. Поэтому, объятия вызывают чувство доверия и безопасности. Они помогают вести себя более уверенно и открыто.



Иногда именно объятия могут придать сил / Фото Unsplash

Вырабатывают "гормон любви"

Объятия увеличивают выработку окситоцина, который считают "гормоном любви". Это, в свою очередь, положительно сказывается на общем состоянии здоровья и психоэмоциональном состоянии человека. Именно окситоцин помогает избавиться от чувства одиночества и гнева.

Нейтрализуют действие кортизола

Даже кратковременные объятия помогают в борьбе со стрессом. Во время объятий в организме вырабатываются гормоны дофамин и серотонин, которые нейтрализуют "гормон стресса" – кортизол.

Расслабляют мышцы

Когда мы обнимаемся, в наших мышцах уменьшается напряжение. Объятия могут даже уменьшить боль. И в общем – кто был бы против расслабления? Это своего рода медитация – во время объятий мы наслаждаемся моментом.



Объятия нужны каждому / Фото Unsplash

Объятия улучшают самооценку

Когда вас обнимают, вы знаете, что вас ценят и любят. Тактильные ощущения и ощущение значимости связаны, ведь это заложилось в нашем сознании еще в детстве, когда именно прикосновения были одними из самых важных средств общения с окружающим миром.

Объятия – это инвестиция в отношения

Именно объятия помогут закрепить доверие между людьми, побуждают к эмпатии и пониманию. Обнимайтесь, делайте это каждый раз, когда есть возможность, ведь объятия дарят радость и ощущение заботы и любви!

Справка: Праздник объятий зародился в Австралии еще в 1970-х годах. При этом его отмечают дважды в год — 21 января и 4 декабря.