Мужские и женские презервативы: преимущества и недостатки, какие лучше использовать
Ко Дню презерватива мы решили напомнить, чем отличаются мужские и женские презервативы. Оба вида имеют свои преимущества и недостатки, поэтому когда и кому их лучше применять – читайте на Здоровье 24.
Презервативы существуют как и мужские, так и женские. И делают их из латексной резины, полиуретана или кожи ягненка. Но наибольшей популярностью пользуются мужские презервативы.
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Почему важно пользоваться презервативами
- Это один из самых простых противозачаточных методов, который создает барьер и блокирует путь, по которому сперматозоиды оплодотворяют яйцеклетку. При правильном использовании в предотвращении беременности презервативы эффективны на 98%. Но из-за элементарных ошибок в использовании их средняя эффективность составляет около 82%. По этой причине женщинам рекомендуют воздержаться от секса во время овуляции даже с использованием презерватива, а также использовать презервативы с другими формами контрацепции.
- Использование презерватива значительно снижает риск передачи инфекций, передающихся половым путем, в частности: ВИЧ и СПИДа, гонореи, хламидиоза и сифилиса, а также это может оказать определенную защиту от генитальных бородавок и герпеса. Именно поэтому их рекомендуют использовать как и для вагинального, так и для орального или анального секса.
Чем отличаются женские и мужские презервативы
Женские презервативы
Женский презерватив (или Фемида) состоит из полиуретановой оболочки с гибким кольцом на каждом конце. Открыт он, как и мужской презерватив, только с одного конца. Он просто вводится во влагалище двумя пальцами.
Женский презерватив / Фото Unsplash
Преимущества женских презервативов:
- Их можно вставлять аж за 8 часов до секса;
- Они дают женщинам контроль над своим сексуальным здоровьем;
- Их можно использовать во время менструального цикла;
- Как и мужские презервативы, они значительно понижают риск внеплановой беременности, передачи ИППП, а также развития рака шейки матки, так как может защитить от заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Их недостаток заключается в том, что они менее доступны на рынке, чем мужские. Также они немного чаще выходят из строя. Так, 18 из 100 пар, которые используют мужской презерватив, беременеют. Взамен при использовании женского презерватива – 21 из 100. Чаще всего это происходит из-за человеческой ошибки.
Мужские презервативы
- Эффективные и надежные в предотвращении беременности при правильном применении;
- Снижают риск передачи ИППП;
- Они широко доступны;
- Не нужно никакой предварительной подготовки, поэтому их можно использовать для незапланированного секса;
- Они доступны в различных размерах.
Мужской презерватив / Фото Unsplash
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Что делать, если есть аллергия на латекс
Если у пользователя или его партнера или партнерши есть аллергия на латексный каучук, спермициды или пластик, просто нужно пользоваться презервативами, изготовленными из других материалов, в частности: полиуретана, нитрила, полиизопрена, овечьей кожи. Но заметим, что презерватив из овечьей кожи защищает только от нежелательной беременности, а не от ИППП. В целом, наличие аллергии – не оправдание для отсутствия презерватива.
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