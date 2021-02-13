Ко Дню презерватива мы решили напомнить, чем отличаются мужские и женские презервативы. Оба вида имеют свои преимущества и недостатки, поэтому когда и кому их лучше применять – читайте на Здоровье 24.

Презервативы существуют как и мужские, так и женские. И делают их из латексной резины, полиуретана или кожи ягненка. Но наибольшей популярностью пользуются мужские презервативы.

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Почему важно пользоваться презервативами

Это один из самых простых противозачаточных методов, который создает барьер и блокирует путь, по которому сперматозоиды оплодотворяют яйцеклетку. При правильном использовании в предотвращении беременности презервативы эффективны на 98%. Но из-за элементарных ошибок в использовании их средняя эффективность составляет около 82%. По этой причине женщинам рекомендуют воздержаться от секса во время овуляции даже с использованием презерватива, а также использовать презервативы с другими формами контрацепции.

Использование презерватива значительно снижает риск передачи инфекций, передающихся половым путем, в частности: ВИЧ и СПИДа, гонореи, хламидиоза и сифилиса, а также это может оказать определенную защиту от генитальных бородавок и герпеса. Именно поэтому их рекомендуют использовать как и для вагинального, так и для орального или анального секса.

Чем отличаются женские и мужские презервативы

Женские презервативы

Женский презерватив (или Фемида) состоит из полиуретановой оболочки с гибким кольцом на каждом конце. Открыт он, как и мужской презерватив, только с одного конца. Он просто вводится во влагалище двумя пальцами.



Женский презерватив / Фото Unsplash

Преимущества женских презервативов:

Их можно вставлять аж за 8 часов до секса;

Они дают женщинам контроль над своим сексуальным здоровьем;

Их можно использовать во время менструального цикла;

Как и мужские презервативы, они значительно понижают риск внеплановой беременности, передачи ИППП, а также развития рака шейки матки, так как может защитить от заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Их недостаток заключается в том, что они менее доступны на рынке, чем мужские. Также они немного чаще выходят из строя. Так, 18 из 100 пар, которые используют мужской презерватив, беременеют. Взамен при использовании женского презерватива – 21 из 100. Чаще всего это происходит из-за человеческой ошибки.

Мужские презервативы

Эффективные и надежные в предотвращении беременности при правильном применении;

Снижают риск передачи ИППП;

Они широко доступны;

Не нужно никакой предварительной подготовки, поэтому их можно использовать для незапланированного секса;

Они доступны в различных размерах.



Мужской презерватив / Фото Unsplash

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Что делать, если есть аллергия на латекс

Если у пользователя или его партнера или партнерши есть аллергия на латексный каучук, спермициды или пластик, просто нужно пользоваться презервативами, изготовленными из других материалов, в частности: полиуретана, нитрила, полиизопрена, овечьей кожи. Но заметим, что презерватив из овечьей кожи защищает только от нежелательной беременности, а не от ИППП. В целом, наличие аллергии – не оправдание для отсутствия презерватива.

Презервативы продаются без рецепта в любых аптеках или других торговых точках. Часто медицинские центры просто раздают их бесплатно. Многие люди стесняются покупать презервативы, но на самом деле это важная защита и пользоваться ими – не только нормально, но и нужно. Если вы несовершеннолетние и ведете половую жизнь, не бойтесь попросить их на кассе. Инфекционные болезни и незапланированная беременность – это значительно сложнее, чем вероятный осуждающий взгляд какого-то незнакомого вам человека сбоку.