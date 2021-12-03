Было примерно 7:30 утра, когда наша группа в составе 2 журналисток и 2 операторов прибыла в клиническую больницу скорой медицинской помощи города Львова. Борясь с сонливостью, мы наблюдали за тем, как медики в ярко-красных костюмах снуют с места на место.

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Мы пришли для того, чтобы увидеть и ощутить, как проходит день работника скорой медицинской помощи. Первое, что нас удивило – это паркинг из карет "скорой", который состоял полностью из новых машин. Но об этом немного позже.

Подождав минут 5, мы встретились с нашим проводником в мир экстренной медицинской помощи – врачом по медицине неотложных состояний ЛОЦЭМП МК и по совместительству руководителем авиамедиков Владимиром Ананевичем. Он уже шестой год работает в скорой помощи. Другой профессии представить для себя не может – сказал, что ни за что не отговорил бы себя 17-летнего поступать в медицинский. Он любит свою работу за эмоции, экстрим и возможность помогать людям. На вопрос, как он отдыхает после работы, Владимир ответил, что готовится к следующей. Мы в очередной раз поняли, что нашли настоящего врача.



Врач по медицине неотложных состояний и руководитель авиамедиков Владимир Ананевич / Фото 24 канал

Мы подождали, пока он и его напарник получат необходимое оборудование, и отправились в карету. 143 бригада была в боевой готовности – врач Владимир Ананевич, фельдшер Игорь Гнатов и водитель Иван Мельник. Пока мы готовили свое оборудование, нам провели краткий экскурс по карете "скорой".

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Оборудование кареты экстренной помощи Реанимобиль класса С, который может перевозить пациентов без дыхания. В салоне есть монитор пациента, который дает возможность постоянно мониторить артериальное давление и насыщенность кислорода в крови, дефибриллятор и ИВЛ-аппарат Siare, благодаря которому можно перевозить пациентов в критическом состоянии.



Дефибриллятор (слева) и ИВЛ-аппарат (справа) / Фото Анастасия Кушпит

Пора трогаться. Одна из журналисток села в кабину водителя вместо фельдшера, остальные – по своим местам. Водитель заверил, что мы ему не мешаем, завел мотор и двинулся в пункт базирования бригады. В дороге мы начали общаться с Владимиром о том, каково это – работать в "скорой".

Нюансы работы "скорой": как бригада начинает смену, а диспетчер распределяет вызовы

Мы сегодня еле проснулись, чтобы успеть к вам. С чего начинается ваше утро и как вы заступаете на смену?

Я почти ежедневно просыпаюсь в 5 утра – завтракаю, принимаю душ и иду на работу. Заступая на смену, мы регистрируемся в системе "Централь 103", указывая бригаду и борт, на котором работаем. Затем мы получаем необходимое оборудование, наркотические средства и лекарства. Препараты пополняет предыдущая бригада, которая закончила ночное дежурство. После того, как мы все проверили, приступаем к дежурству.



Владимир получает препараты в начале смены / Фото 24 канал

А какие вызовы поступают на "103" чаще всего?

Гипертонический криз, потому что люди не следят или не желают следить за своим здоровьем и не обращаются к семейным врачам. Потом они обращаются к нам как к последнему шансу на свое спасение. Также из-за пандемии коронавируса сейчас много пациентов с проблемами с дыханием, часто бывают пострадавшие в результате ДТП.

И инсульты – фактически каждое дежурство у нас есть вызов на инсульт или подозрение на инсульт. Инфаркты реже, но случаются.

Каким вызовам дается наибольший приоритет, а каким наименьший?

Приоритет отдается критическим случаям, то есть когда пациент находится в угрожающем жизни состоянии. Второй приоритет – категория "экстренные". Это когда нет прямой угрозы жизни, но есть значительная угроза для здоровья пациента. А в таких случаях промедление может поставить под угрозу жизнь.

Наименьший приоритет отдается неэкстренным случаям, которые, в принципе, не относятся к нашей сфере. К примеру, хронические пациенты или люди с гипертонической болезнью, которые должны регулярно принимать лекарственные средства, чтобы их состояние не ухудшалось.

За сколько времени карета "скорой" должна прибыть на место вызова?

Это зависит от классификации вызова. Критический вызов – до 10 минут, экстренный – до 20 минут. Эти два вида вызовов фактически относятся к скорой помощи и медицине катастроф.

Интересно, а что вы делаете в том случае, если карета сломалась?

Сообщаем центральной диспетчерской и ответственному врачу. А водитель сообщает гаражной службе, чтобы осуществить замену борта. Сломанная карета идет на ремонт. Бригаде могут предоставить другой борт или снять со смены, если нет запасных машин. Но это бывает очень редко, потому что все машины сейчас 2020 и 2021 года – автопарк полностью обновлен.

Тем временем в машине очень шумно, и разговор перебивает гул сирен. Владимир признался, что так почти каждое утро, поскольку нужно обходить пробки на дорогах. Параллельно продолжаем узнавать об отношении водителей к машинам "скорой".

Почему важно уступать на дороге экстренной медицинской помощи и существует ли наказание за ложные вызовы

Часто ли вам уступают водители на дороге?

Сейчас да. Водители стали более образованными и культурными, чаще пропускают дорогу для "скорых". Конечно, есть и такие, кто не пускает. Возможно, что это из-за невнимательности. Бывает, что водители отвлекаются на гаджеты и не следят за ситуацией на дороге.

Были ли случаи, когда из-за нежелания водителей уступить бригада не успевала оказывать помощь?

Такое случается фактически каждый день. Если это не наша бригада, то другая бригада. Последний летальный случай из-за этого был летом – где-то в августе. Это был критический случай, поскольку пациент не дышал. Город разделен на районы, в которых есть различные подстанции. Вызов был в другом конце города, но там все машины были заняты, поэтому вызвали нашу бригаду. Трафик был сильный, и через пробки мы добирались 18 минут. Смерть пациента перенести очень трудно, потому что каждая человеческая жизнь – это сильная потеря.

Очень жаль. А можете ли вспомнить 3 самых экстренных случая за время вашей работы?

Ножевое ранение в сердце, ДТП с частичной ампутацией двух нижних конечностей и отравление угарным газом – сознание потеряла вся семья из 4 человек. К сожалению, человек с ножевым ранением умер. Пациент прожил около 2 часов после того, как мы его привезли. Он был в сознании. Это была какая-то бытовая ссора. Что случилось точно, мы не знаем.

У меня даже от этих трех историй мурашки по коже. Даже не могу представить, каково это – привыкать к таким случаям. А представим ситуацию – вы едете на вызов, но видите экстренное происшествие. К примеру, ДТП. Можете ли вы самостоятельно отказаться от предыдущего вызова, что вообще нужно делать?

Если случается авария, общий алгоритм бригады – остановиться и проверить, нужна ли кому-то медпомощь. Если повреждены артерии, мы должны остановить кровь, поскольку это прямая угроза жизни человека. Собственный пример: у нас была пациентка в мозговой коме, с инсультом, мы ехали на госпитализацию, и фактически у нас на глазах произошло мото-ДТП. Мы остановились и осмотрели мотоциклиста. Поскольку у него не было критичности и уже подъезжала другая бригада, мы фактически передали его другой бригаде.

В любом случае мы не можем принять одновременно двоих критических пациентов, поскольку место у нас только одно. Суть в том, чтобы убедиться, что нет угрозы для жизни пострадавших. Если угрозы нет, пациенты дожидаются следующего борта. Но мы должны физически передать людей следующему борту. Также мы можем скоординировать диспетчерскую сколько на месте пострадавших, какие у них травмы, сколько нужно бригад и тому подобное.



Водитель 143 бригады за работой / Фото Анастасия Кушпит, 24 канал

А сколько вообще стоит один вызов скорой помощи и есть ли наказание за ложные вызовы?

Когда-то, еще в 2017 году, один выезд бригады оценивался в 700–800 гривен. Сейчас я не владею такой информацией.

Что касается ложных вызовов – в Украине отсутствует система наказаний за ложные вызовы, и это одна из проблем нашего общества. И я не говорю о таких вызовах, как "ложное минирование". Речь идет о непрофильных вызовах. К примеру, вот у человека была гипертензия – проблемы с давлением. Он выпил лекарство, вызвал "скорую" и не перемерил давление. Мы приехали, а давление фактически соответствует норме.

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Как оказывать первую помощь до приезда бригады

Что стоит и не стоит делать людям до приезда бригады?

Это очень "обширный" вопрос. Если коротко, то главное – нужно убедиться в безопасности места.

Если место безопасное, нет оборванных проводов, утечки газа и тому подобное, то нужно обратиться к человеку, чтобы понять, реагирует ли он на обращение.

Если реагирует, то спросите нуждается ли он в помощи. Если человек неконтактный, проверьте наличие пульса и дыхания.

Если человек неконтактный, проверьте наличие пульса и дыхания. Если чувствуете пульс и дыхание, переверните его в стабильное положение, чтобы человек не захлебнулся рвотными массами.

Если нет пульса или дыхания, то зовите на помощь, звоните 103 и 112 и готовьтесь проводить сердечно-легочную реанимацию.

Часто ли люди оказывают первую помощь до вашего приезда и как этому научиться, чтобы не навредить?

В большинстве случаев люди ничего не делают и не оказывают первую помощь. Вероятно, это из-за страха или незнания. К слову, сейчас Центр экстренной медицинской помощи начинает большой проект по обучению немедиков. Он будет называться "Первый на месте происшествия". Курсы будут сертифицированы и согласованы Всеукраинским советом реанимации, который является представителем Европейского совета реанимации.

Уже даже отобраны люди, которые будут обучать. Детали будут сообщены позже, но мы приглашаем всех желающих. Проект развернется по всей Львовской области.

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Часто ли бывают буйные пациенты и как вы их успокаиваете?

Не часто. Это работа специализированных бригад. Но иногда случается и на вызовах для линейной бригады. Единственный способ успокоить – это разговаривать с пациентом и показать, что вы хотите ему помочь и не хотите навредить. Этот опыт частично закладывался в мединституте, частично в последипломном образовании и в большинстве на практике.

А как вы попадаете на место вызова в закрытые квартиры?

Либо есть опекуны, которые открывают, либо мы ожидаем смежные службы (полиция, ГСЧС). Но такое случается не часто, это единичные случаи. Одиноких людей много, и они обычно ожидают приезда "скорой" – оставляют открытую дверь или просят помощи у соседей, то есть полностью выходят из этой ситуации.

Тем временем мы уже добрались до пункта базирования 143 бригады. В помещении со старыми стенами пахнет медикаментами – не слишком приятный запах для обычных людей и вполне привычный для медицинских работников.



Бригада 143 прибыла в пункт базирования / Фото 24 канал

Зайдя в комнату медиков, мы увидели чистоту: побеленные стены, умывальник, 3 дивана, чайник и письменный стол. На вид уютно, и все необходимое, что нужно для отдыха, есть. Водитель прилег, мы же решили продолжить разговор и поговорить о COVID-19.

Следующий разговор с певицей и победительницей "Голоса страны" Оксаной Мухой читайте позже в рамках проекта "Интервью24".

"Заболеваемость высокая": врач "скорой" о коронавирусе

Как изменилась работа скорой помощи после начала пандемии COVID-19?

Стало гораздо больше вызовов, поскольку появилось новое для нас заболевание. Заболеваемость высокая, как и где бы то ни было в мире, у нас выросла нагруженность как на отдельную бригаду, так и на всю систему здравоохранения. Таких людей мы госпитализируем в кислородные точки.

Когда был самый сложный период?

Лично для меня, поскольку я сейчас больше времени на аэромедицинской бригаде, во время второй волны. Тогда была большая нагрузка и больше перевозок в составе бригады медицины катастроф.

Наверное, было затруднительно в плане обеспечения?

У нас было полностью все обеспечено. И средства индивидуальной защиты, и аппараты ИВЛ, и потоковое обеспечение кислорода. Как днем, так и ночью. Медицина катастроф работает сутки, не меняясь. Поэтому все было обеспечено.

Сейчас в большинстве регионах Украины "красная зона"? Ощущаете ли вы ее на себе?

Больше эту зональность можно было чувствовать в 2020 году – весна и лето, когда были проблемы с доездами, не работал общественный транспорт, мы добирались на своих транспортных средствах. Сейчас уже более налажена система, то спокойнее. Были моменты, когда в больнице заканчивался кислород. Тогда мы перевозили кислород между больницами. Это было летом 2020 года.

Сейчас основные COVID-больницы имеют налаженные кислородные станции и кислородную разводку к каждому пациенту. А персонал больницы уже не боится ковида и знает, какую помощь оказывать. Главное, чтобы люди понимали свое состояние и вовремя обращались. И не обращались, когда просто температура и сатурация 98, потому что они нагружают медицинскую систему. Есть люди, у которых сатурация 80 и их нужно на кислородную точку.

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Кстати, а данные о сатурации с фитнес-браслетов являются показанием для вызова "скорой"?

Не могу ответить на вопрос чисто с технической стороны. Есть приборы, которые сертифицированы для определения сатурации. И даже они могут давать разный результат. Но показатели с браслета не являются показаниями к госпитализации. Можно обратиться к семейному врачу, чтобы он померил сатурацию. Оценив состояние пациента, он примет решение о госпитализации.

Как медики относятся к вакцинации и поддерживают ли обязательные прививки на работе

Личный, но важный вопрос. Как вы относитесь к вакцинации против коронавируса?

Вакцинация против коронавируса ничем не отличается от всех остальных вакцинаций. Это общая практика, которая в медицине уже второй век и помогла бороться с тяжелыми болезнями или контролировать их. Те болезни, которые бушевали в прошлые века, уже либо полностью излечены, либо контролируемы. Так же вакцинация от COVID-19. Это не гарантия того, что вы не заболеете. Это гарантия того, что вы легче перенесете заболевание.

Прививки планируют сделать обязательными и для медицинского персонала. Поддерживаете ли вы это решение?

Да, поддерживаю. Медицинские работники – это люди, которые в группе риска и постоянно контактируют с большим количеством людей. Нет гарантии, что среди этой когорты людей не будет больного. Кстати, большинство медиков уже и так вакцинированы. В процентах не могу сказать количество непривитых по Центру, но в медицине катастроф и в аэромедициской службе у нас все вакцинированы. Медиков не обязывают, они сами вакцинируются.

Чем больше человек соприкасается с медициной, тем больше он сталкивается с этой болезнью и видит, во что она может вылиться. Я думаю, что тогда человек принимает логичное решение – вакцинироваться, защитить себя и своих родных. Например, мои родители вакцинированы. Оба.

Действительно ли среди госпитализированных с COVID-19 много невакцинированных

Сколько примерно невакцинированных среди тех, кого вы госпитализируете?

Все, кого лично я забирал на госпитализацию с ковидом, невакцинированы. Общая статистика, я думаю, так и держится – 95–97% не вакцинированых. И если учесть купленные сертификаты, мы же не можем проверить, действительно ли вакцинирован человек. Мы ориентируемся на честность и порядочность людей.

Что бы вы сказали невакцинированным украинцам?

Вакцинируйтесь. Да, это заезженная тема, но вакцинация увеличивает ваши шансы не попасть в реанимацию и на аппарат ИВЛ. Особенно люди, которые имеют хронические заболевания – они должны сами понимать, насколько это критично для них.

Тех, кто колеблется, легче убедить, чем тех, кто категорически против. Думаю, если объяснять природу вакцинации, люди начнут понимать.

Спросили то же самое у напарника Владимира – фельдшера Игоря Гнатива. И он только подтвердил эту информацию:

В основном среди госпитализированных – невакцинированные. Те, кто не верит в коронавирус или в вакцинацию.



Фельдшер Игорь Гнатов / Фото 24 канал

Постоянно сталкиваемся с такими людьми, которые против вакцинации, так называемые антивакцинаторы. По большей части люди просто не понимают, что такое вакцина, они не понимают, что им вводят. На самом деле ничего плохого здесь нет. Принцип COVID-вакцин такой же, как и у любых других вакцин. То есть вводится ослабленный или убитый возбудитель – таким образом вырабатывается иммунитет. К сожалению, сейчас эффективного лечения коронавируса еще нет, потому это единственный выход – только вакцинация.

Ожидая вызов мы успели обсудить все – от смысла жизни до политики. Поняли, что у журналистов и медиков много общего – мы мало спим, пьем много кофе и одинаково нетолерантны к "антивакцинаторам". Но если мы только описываем истории, медики переживают их каждый день. Поэтому уговорили фельдшера Игоря рассказать некоторые из них на камеру:

Получили вызов к женщине. Жаловалась на сердце, что у нее боли за грудиной. Температуры нет. Приехали. Женщина бледная, задыхается. Мы ее обследовали, сделали кардиограмму, померили давление. С сердцем все хорошо. Оказывается, что она уже неделю кашляет. Мы ее послушали и измерили сатурацию – заниженная, 80. У нее пневмония. Но она в коронавирус не верит.

Даже после того, как ее госпитализировали, ей сделали тест, и он подтвердился, она все равно доказывала, что она не больна коронавирусом и его не существует. Как сложилась ее судьба, я не знаю. Мы госпитализируем, а дальше зависит уже от врача приемного отделения. Мы только можем уточнить, куда госпитализировать. Мало мест и все в ручном режиме. Мы должны звонить к ответственному врачу города и спрашивать где примут пациента. Потому что есть больницы, где все места забиты, а есть больницы, где есть еще свободные места.

Надеюсь, что даже если она и не поверила в COVID-19, то с ней сейчас все хорошо. Кстати, интересно, какие вы слышали самые нелепые теории заговора о вакцине?

Люди рассказывают, что это все Билл Гейтс, что будут магнититься монеты, потому что там чип, что это метка дьявола, что это какие-то ГМО-препараты нам вводят. Недавно я слышал, что над нами проводят эксперименты. Это все фейки. Да, возможно эти вакцины испытывали и недолго, но на это просто не было времени. Нам нужно всем привиться и как можно быстрее выработать коллективный иммунитет.

Странные истории с непрофильных вызовов

Также медики в очередной раз пожаловались на непрофильные вызовы. Оказывается, экстренную медицинскую помощь вызывают даже во время менструальной боли. Хотя для того, чтобы унять боль, достаточно выпить обезболивающее. Что и предлагают медики пациенткам по приезду.

Игорь вспомнил еще одну показательную историю о непрофильных вызовах:

Мы приехали на вызов в клуб, девушка жаловалась на боль в сердце. Приезжаем, все нормально. Спрашиваем, как у вас сердце болит. Говорит: "Больно только когда смеюсь…"

Медик предложил девушке не смеяться. В который раз подчеркнем, что если вы испытываете проблемы со здоровьем, но вашему состоянию сейчас ничего не угрожает – обратитесь к семейному врачу. Скорая медицинская помощь только для экстренных и критических состояний.

Врач и фельдшер "скорой" делятся историями с журналистами / Фото 24 канал

Тем временем нам наконец пришел вызов. Все произошло очень быстро – вжух, и медики уже мчатся к машине. Не слишком понимая, как все происходит, мы постарались не отставать. У нас почти получилось.

Водитель доставил медиков в пункт назначения ориентировочно за 10 минут. Пациентом оказался мужчина – его опросили, пригласили в салон и осмотрели. Состояние пациента не соответствовало госпитализации. Мы вернулись в пункт базирования в старом составе и решили немного пообщаться с водителем Иваном Мельником. В этой сфере он работает уже 14-й год.

Водитель "скорой" об особенностях своей работы

У вас очень важная работа, поскольку от вашей скорости фактически зависят жизни пациентов. Где научились так "гонять"?

Я работаю шофером с армии. Это уже целая жизнь. Много лет работал на легковых машинах, пошел на "скорую" – доволен. Коллектив дружный и приятный.



Водитель "скорой" Иван Мельник / Фото 24 канал

Для водителей важен здоровый сон. Какой рабочий график у вас?

Работа с 8 до 8. Количество работы зависит от вызовов. Когда много, когда мало. Если с ночи, то на второй день отдыхаем. Мы работаем день, ночь и 2 дня отдыхаем. Таких выходных, как суббота, воскресенье или какой-то праздник, то нет. Отпуск беру ежегодно в мае, потому что еду в село – то на кладбище нужно, то на огород, сажаем грядки с женой.

Помните ли свой первый вызов или какие-то особые случаи?

Легких вызовов нет. Лето-осень нормально, а зимой тяжелее, потому что нужно прогреть машину. А необходимо прибыть как можно быстрее, чтобы спасти человека.

А как вас пропускают на дорогах?

На дорогах уже более-менее нормально пропускают. Если бы не сирена и мигалки, то пропускали бы меньше. А так стараются. Врачи что могут, то делают. Всякие есть вызовы, такая наша работа.

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"Технически мы хорошо обеспечены, а материально – нет": личные вопросы врачу "скорой"

Приняв несколько вызовов и перекусив, медики смогли выделить нам еще немного времени. Разместившись в салоне кареты "скорой", решили расспросить у Владимира о его личном отношении к работе.

Вы помните, когда у вас на смене впервые умер пациент? Как это было и когда вы научились правильно реагировать на такие случаи?

Прямо у нас на смене это бывает довольно редко вообще. Примерно помню, какие это были обстоятельства, но это была не совсем наша часть работы, потому что мы уже "сдали" пациента. Там была клиническая смерть, реанимация, восстановление и в реанимации пациент снова умер.

Невозможно научиться реагировать на такие случаи. Вы должны как-то частично с этим смириться. В принципе научиться тому, что есть смерть – невозможно.

Может быть, можете припомнить самый сложный для вас случай?

Есть определенные вызовы, которые являются сложными по своей природе, по своей сути. Но чтобы сказать, что какой-то из них самый сложный – нет. Они все по-своему сложные, по-разному сложные. Из тех, что я лучше всего помню – это было ножевое ранение в сердце. Это одно из самых экстремальных состояний для нас и для пациента. Мы понимали критичность его состояния, что ждет нас и что ждет его. Так же принимались решения о его госпитализации, о путях, как можно его забрать, перенести, положить, какая медикаментозная терапия и так далее.

Помню, вы упоминали об этом пациенте и раньше, что он прожил несколько часов... а что самое сложное в вашей работе, если не учитывать такие трагические истории?

Самое сложное в моей работе порой бывает принимать решения, когда мы не имеем полной истории болезни пациента, например, когда пациент без сознания. Тогда мы не можем собрать всю необходимую информацию, мы не можем знать все показатели, которые есть сейчас у этого пациента. А от этого зависит та или иная тактика лечения. В этом, наверное, заключается самое сложное.

Что больше всего раздражает медиков и врачей бригад и что они хотели бы изменить в своей работе

У каждой работы есть свои "недостатки". Если не секрет, что вас больше всего раздражает в вашей работе?

Непрофильные вызовы. Например, когда человек вызывает "скорую" для того, чтобы просто подъехать, как такси. Это отнимает наше время, время у кого-то из пациентов, которые действительно находятся в критическом состоянии.

Ходил слух, что пациенты будут вынуждены платить за непрофильные и неэкстренные случаи. Слышали ли вы об этом и как к этому относитесь?

Как проект это есть – оно ходит по "высшим кабинетам", но пока никаких шагов не делается в этом направлении. Хотелось бы, чтобы так было. Люди должны осознавать ответственность за свои действия. За границей это обыденность, это практика. То есть люди думают: вызвать "скорую" или дешевле просто заехать в приемный покой на своей машине.

Да, есть состояния, когда нужно вызвать карету. Это определенно. Но есть состояния, когда можно справиться с помощью семейного врача или самостоятельно обратившись в приемный покой.

Приходилось ли вам спасать жизни вне работы?

Да. Кстати, довольно часто. Вот мы ехали в отпуск, случилось ДТП. Мы вышли, оказали помощь, осмотрели пациентов, перемотали, использовали автомобильную аптечку. А когда дождались приезда бригады, то передали им сообщение.

Также было, что соседи или знакомые обращались ко мне по неотложным состояниям в нерабочее время. Приходилось помогать. Поэтому у меня всегда есть несколько катетеров с собой. Меня это не раздражает, это в определенной степени мотивирует и всегда держит в тонусе.



Владимир Ананевич / Фото 24 канал

Какова в среднем ваша заработная плата? Вы считаете, медикам достаточно платят в Украине?

В настоящее время зарплата медиков в Украине находится на критически низком уровне. У нас в Центре сейчас несколько лучше ситуация с зарплатой, но это за счет ковидных доплат. За то время, когда есть налоговые доплаты, людям стало немного легче. Но опять же сейчас НСЗУ уже не финансирует экстренную службу COVID-19 и, соответственно, эти доплаты уже падают. НСЗУ платит за пролеченный случай в стационаре. А у нас нет финансирования с апреля месяца. В нашем Центре пока есть доплаты благодаря сэкономленным средствам, но это вопрос месяца-двух. Максимум до конца года, надеемся.

То есть, мы возвращаемся к тем зарплатам, которые были в доковидный период, но за эти два года цены значительно выросли.

Справка: Согласно данным Минздрава, по состоянию на июль 2020 года водитель скорой получал 3,8–4,2 тысячи гривен в месяц, диспетчер – до 6 тысяч гривен, врач – до 7 тысяч гривен, фельдшер – 4–6 тысяч гривен. Между тем, данные НСЗУ свидетельствуют, что в первой половине 2021 года средняя заработная плата в этой сфере значительно возросла. Среднемесячные расходы на оплату труда экстренной медицинской помощи за первый квартал 2021 года составили: почти 30 тысяч гривен – врачам, 25 тысяч гривен – среднему медицинскому персоналу и более 12 тысяч гривен – младшему медперсоналу. Под постом разгорелся скандал – медицинские работники массово заявили, что статистика неправдивая.

А что-то изменилось после медицинской реформы?

Вообще тема зарплат болезненна в медицине, потому что, например, у нас были ковидные доплаты. Но знаю и случаи в стационаре, когда у людей не было доплаты при работе с ковидом. Сейчас, когда есть медицинская реформа, по сути она сделана на 50%. То есть "первичка" проделана, а "вторичка" осталась за рамками реформы. Они получают деньги те, которые когда-то и получали. То есть это реальная ситуация, когда врач-хирург может получать 5 200 грн. Ставка врача второй категории – 5 200 гривен.

Система экстренной медицинской помощи не относится ни к первому, ни ко второму уровню. Мы отдельный вид помощи и идем отдельно. Есть положительные моменты в том, что идет большее поступление, поскольку нам доплачивают, например, за правильность госпитализаций инсультов/инфарктов в профильные больницы, где может быть оказана специализированная помощь. Это большой плюс не только нам, но и пациентам.

Есть и аэромедицинская эвакуация, которая также нацелена на то, чтобы госпитализировать пациентов из отдаленных районов в специализированные больницы, где им будет предоставлена ​​помощь в соответствующее терапевтическое окно (т.е. время, когда эта помощь будет наиболее действенной и когда она будет иметь максимальный эффект – человек будет не только жив, но еще и с минимальной инвалидизацией). Если говорить об инсульте, он не будет прикован к постели и сможет самостоятельно себя обслуживать, будет меньше нагрузки на окружающих и качество жизни от этого очень зависит.

К 2025 году обещают 3 вида бригад. Среди них должны быть парамедики. Чем они отличаются от обычных?

Уже в этом году во Львовской области были выпускники по специальности "парамедик". Они трудоустроены в Центре. Они учились на базе Тернопольского медицинского университета. Но там другой курс и продолжительность обучения. Это специальный факультет. Детальнее уже не могу вам сказать.

Если бы была такая возможность, чтобы вы хотели изменить в своей работе?

Сделать как можно меньше непрофильных вызовов, улучшить материальное обеспечение (техническое у нас хорошее) и внедрять новые средства, поскольку это технические нюансы оказания помощи. Я участвую в различных семинарах, конференциях, где проходят все новинки, они актуальны, и западный мир уже пользуется этим в своей повседневной жизни. К нам это еще не совсем дошло, его нет на закупках, его еще даже не активно используют на стационарах, не говоря уже о догоспитальном этапе.

Ваша работа, безусловно, тяжелая физически и морально, но веселые моменты наверняка тоже бывают? Можете вспомнить какие-нибудь веселые или даже смешные?

Не то чтобы смешно, но поднимает настроение, когда осуществляешь реанимацию и у тебя под руками начинает биться сердце. Веселые, радостные моменты – когда ты знаешь дальнейшую судьбу своего пациента, знаешь, что благодаря правильности и скорости оказания помощи он вышел из стационара своими ногами. Также для меня нормально радоваться успехам коллег, когда знаешь, что соседняя бригада сейчас проводит успешную реанимацию, например.

День в "скорой" в видеоформате

День в "скорой": о проблемах экстренной помощи, COVID-19 и что раздражает медиков – смотрите видео