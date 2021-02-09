День стоматолога: как ухаживать за зубами, чтобы облегчить работу врачей
9 февраля – Международный день стоматолога. Здоровье 24 подобрало для вас советы, которые помогут значительно упростить работу врачам и улучшить здоровье ваших зубов.
Источник:24 канал
Регулярно ходить к стоматологу – это совет, который должен соблюдать каждый. Но еще важнее правильно ухаживать за зубами. Уход за полостью рта снижает потребность в сложных стоматологических вмешательствах.
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Как правильно ухаживать за зубами
Чистить зубы дважды в день
Чистка – это главный способ ухода за зубами. Делать это нужно дважды в день по 2 минуты. Так бактерии не будут скапливаться на зубах. Из-за зубного налета развиваются болезни десен и кариес. Чистить можно как удобно, но главное – проходить со всех трех сторон: внешней, внутренней и жевательной.
Чистки лучше не пропускать: пленка зубного налета покрывает зубы за 24 часа, если не удалять его щеткой или зубной нитью. Ее постоянное присутствие на зубах приводит еще и к зубному камню, который без стоматолога не удалить.
Менять щетку каждые три месяца
Для одной щетки 730 чисток в год – непосильная ноша. Нет разницы, какой щеткой пользоваться – обычной или электрической. Хотя второй может быть проще залезать в труднодоступные места, и в нее встроен таймер на две минуты.
Чистить межзубные промежутки зубной нитью ежедневно
Она убирает зубной налет вдоль десен, застрявшие кусочки пищи и этим может улучшить запах изо рта и снизить вероятность заболеваний ротовой полости и кариеса. Американская ассоциация стоматологов и Минздрава Великобритании советуют использовать нить перед чисткой зубов.
Тем, кому зубная нить не нравится, стоит выбрать инструмент для межзубных промежутков вместе со стоматологом. Например, ирригатор-шланг, который подает воду под напором и промывает промежутки между зубами. Ирригатор не спасает от зубного камня, зато немного уменьшает воспаление десен.
Посещать стоматолога – 2 раза в год, или сколько потребуется
Частота осмотров зависит от состояния зубов: кому-то нужно каждые три месяца, а другому – раз в два года. Лучше спросить своего стоматолога.
Жевать жвачку без сахара
Жевательные резинки без сахара снижают риск развития кариеса и уменьшают кислотность зубного налета. Некоторые люди страдают от сухости во рту, а жвачка увеличивает производство слюны и облегчает симптомы. Чистку зубов жвачка не заменяет.
Не забудьте поздравить своего врача!
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