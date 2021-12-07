Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Тысяча будет направлена на поддержку сфер экономики, которые "проседают" из-за карантинных ограничений.

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"Денежное вознаграждение ни в одной стране мира не дало прирост (вакцинированных – 24 канал). Определенный процент был, но не дало", – подчеркнул министр.

Ляшко предположил, что эта сумма может стимулировать кого-то сделать прививку. Однако первоочередной целью такой выплаты является поддержка сфер экономики, которые больше всего страдают от карантина.

Например, украинцы смогут использовать деньги на абонемент в спортзал или бассейн. Таким образом власть и "поднимает" экономику, и побуждает к здоровому образу жизни.

Это просто такой рациональный подход, поскольку не поддерживаем всех, а тех, кому потребитель отдает услугу,

– подчеркнул министр.

Как добавил Ляшко, это также будет стимулировать бизнес обеспечить определенный сервис, чтобы привлечь внимание вакцинированного потребителя, который хочет потратить эту тысячу гривен.

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Интервью с Виктором Ляшко на 24 канале: смотрите видео

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