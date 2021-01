Деньги влияют на уровень благосостояния и счастья человека, даже если их у него не очень много. И чем больше уровень состояния, тем больше удовлетворенность жизнью.

Многие люди убеждены, что счастье нельзя купить за деньги. Но ученый из Пенсильванского университета (США) Мэтт Киллингсворт это опроверг. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

К теме Почему некоторые люди думают, что слышат мертвых: объяснение ученых

Предыдущие исследования установили, что для счастья человеку достаточно иметь доход на определенном уровне. Но Мэтт Киллингсворт получил другие результаты. Оказалось, что нет порога, после которого деньги перестали бы иметь значение для человека.

Дело в том, что в предыдущих работах преимущественно оценивался общий уровень благосостояния и удовлетворенности жизнью. Зато в новом исследовании оценивается не только нынешний уровень благосостояния, но и пережитый. Он показывает, что чувствует человек в определенный момент.

Как проводилось исследование

Исследование охватило 33 391 человека в возрасте от 18 до 65 лет. Участники рассказывали о своих чувствах и эмоциях, заполняя короткие опросы в случайно выбранные моменты в течение дня.

Опрос проводился с помощью специального приложения. У него были вопросы вроде: "как вы себя чувствуете сейчас?", "Насколько вы в целом довольны жизнью?"с вариантами ответов от "очень плохо" до "очень хорошо", от "совсем нет" до "чрезвычайно".

Дополнительные критерии пережитого благосостояния состояли из 12 чувств и эмоций: уверенность, воодушевление, заинтересованность, гордость, страх, гнев, скука, грусть, стресс и тому подобное.

В целом респонденты составили почти 1726 отчетов, что позволило ученому сопоставить результаты анализа со средним уровнем благосостояния каждого из участников.

Чем больше, тем лучше. Но думать об этом не стоит

Ученый обнаружил, что ощущение благосостояния и счастья продолжает укрепляться вместе с ростом дохода. Киллингсворт считает, это связано с тем, что чем больше денег имеет человек, тем сильнее он чувствует контроль над своей жизнью.

Однако ученый предостерег от отношения к финансам как к эквиваленту счастья. Ведь во время исследования люди, которые отождествляли деньги и успех, были менее счастливыми чем те, которые этого не делали.