Деньги за "побочку" от вакцины: жителям Финляндии выплатили компенсации

2 сентября 2021 , 19:02
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Источник:

Yle

Некоторые жители Финляндии пожаловались на побочные эффекты от вакцины против коронавируса. Части из них выплатили денежные компенсации.

Сумма выплаты может составлять примерно 2 тысячи евро. Кроме того, деньги может потребовать гражданин, потративший определенную сумму на лечение побочных явлений.

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Компенсация за боль

В целом, по состоянию на 27 августа, в Центр безопасности и развития фармацевтики обратились более 10 тысяч человек с жалобой на побочные эффекты от вакцины. Из них:

  • более 2 тысяч касаются серьезных симптомов;
  • еще 1 тысяча – легких;
  • тяжелые симптомы зафиксировали только в 6 случаях – они касались проблем со свертываемостью крови после вакцины Astra Zeneca.

Из всех них – 400 финнов подали заявления на получение компенсации в компанию по страхованию фармацевтических рисков. К концу августа деньги получили менее 90 человек.

Среди наиболее распространенных реакций у финнов были следующие:

  • высыпание;
  • болезненные ощущения в лимфатических узлах;
  • повышенная температура и головная боль;
  • боли в руках.

Кто может получить компенсацию

Согласно правилам, деньги можно получить, если побочные эффекты не проходят в течение 2 недель. Также, если человек потратил на лечение за то время более 85 евро. Об этом рассказала генеральный директор компании по страхованию фармацевтических рисков, которая занимается вопросом компенсаций, Тиина Хеллгрен.

Вакцинация в Финляндии

По состоянию на 2 сентября, в стране сделали почти 6,7 миллиона прививок от коронавируса. Полностью привитые – примерно 2,7 миллиона человек (почти половина населения).

Финляндия признает только вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств:

  • Moderna;
  • Oxford / AstraZeneca;
  • Pfizer / BioNTech;
  • Johnson & Johnson.
Автор: Аліна Оліховська