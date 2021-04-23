Депрессия – серьезная болезнь

В интервью 24 каналу психоаналитик Яна Баранова рассказала, что депрессия – это действительно трендовый термин сейчас, но на самом деле это тяжелая и глубокая болезнь.

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По ее словам, это тяжелая болезнь и выводить из такого состояния бывает очень трудно. Но и к депрессии мы идем маленькими шажками.

Яна Баранова – психолог “Путь в депрессию – это когда человек поворачивается к стене, сворачивается в позу зародыша и отворачивается от всего мира. Он уходит в себя и теряет всякий интерес к социуму”.

Путь депрессии, по мнению психолога, выбирают "жертвы". Но среди людей депрессия не распространена.

В то же время Яна Баранова рассказала, что сейчас многие люди испытывают период турбулентности, страх перед будущим, когда нет стабильности.

Какой страх мешает людям полноценно жить

Яна Баранова – психолог “Людям тяжело в таком состоянии жить, особенно старшему поколению. Надо понимать, что есть изменения, которыми мы не управляем и на которые мы не можем повлиять”.

Собеседница подчеркнула, что важно понимать, что есть ситуации, когда мы можем изменить только отношение к ней и желание жить в новых условиях хорошо.

"Не надо страдать, это не интересно", – добавила Яна Баранова.