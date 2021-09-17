Поэтому нельзя игнорировать сигналы своего организма о наличии проблемы. Как понять, что что-то не в порядке с кишечником, без анализов? На этот вопрос попыталась ответить диетолог Марина Сергеева.
Внимание Дефицит витамина D во время пандемии COVID-19: как это связано с депрессией
По ее словам, проблемы кишечника начинаются с "верхнего этажа" желудочно-кишечного тракта. От того, какая кислотность в желудке, насколько хорошо вырабатывает поджелудочная железа ферменты, а желчный пузырь отдает желчь, будет зависеть работа кишечника.
На какие симптомы следует обратить внимание:
- тяжесть, вздутие живота после еды;
- запор или наоборот диарея, неустойчивый стул;
- резкий стойкий запах в туалете;
- аллергические реакции на продукты;
- высыпания, акне на коже;
- синдром хронической усталости;
- депрессия, частые головные боли;
- запах от тела, потливость;
- лишний вес или дефицит массы тела.
Эти симптомы – хорошие маркеры нездоровья поджелудочной железы. Они показывают, что есть проблемы с секрецией ферментов и воспаления,
– отметила диетолог.
Если вы заметили за собой хотя бы несколько симптомов, то проблема существует. Впрочем, паниковать не стоит.
К теме 15 распространенных препаратов накапливаются в кишечнике: исследование
Как наладить работу всего желудочно-кишечного тракта
Для этого хотя бы раз в год проводить программу для восстановления функций пищеварительного тракта. Это важно не только для того, чтобы избавиться от неприятных симптомов.
Слаженная работа желудочно-кишечного тракта важна для того, чтобы пища которую мы едим, полноценно усваивалась. Начать стоит с питания, если понадобится, обязательно обратитесь к специалисту.