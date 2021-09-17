Поэтому нельзя игнорировать сигналы своего организма о наличии проблемы. Как понять, что что-то не в порядке с кишечником, без анализов? На этот вопрос попыталась ответить диетолог Марина Сергеева.

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По ее словам, проблемы кишечника начинаются с "верхнего этажа" желудочно-кишечного тракта. От того, какая кислотность в желудке, насколько хорошо вырабатывает поджелудочная железа ферменты, а желчный пузырь отдает желчь, будет зависеть работа кишечника.

На какие симптомы следует обратить внимание:

  • тяжесть, вздутие живота после еды;
  • запор или наоборот диарея, неустойчивый стул;
  • резкий стойкий запах в туалете;
  • аллергические реакции на продукты;
  • высыпания, акне на коже;
  • синдром хронической усталости;
  • депрессия, частые головные боли;
  • запах от тела, потливость;
  • лишний вес или дефицит массы тела.

Эти симптомы – хорошие маркеры нездоровья поджелудочной железы. Они показывают, что есть проблемы с секрецией ферментов и воспаления,
– отметила диетолог.

Если вы заметили за собой хотя бы несколько симптомов, то проблема существует. Впрочем, паниковать не стоит.

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Как наладить работу всего желудочно-кишечного тракта

Для этого хотя бы раз в год проводить программу для восстановления функций пищеварительного тракта. Это важно не только для того, чтобы избавиться от неприятных симптомов.

Слаженная работа желудочно-кишечного тракта важна для того, чтобы пища которую мы едим, полноценно усваивалась. Начать стоит с питания, если понадобится, обязательно обратитесь к специалисту.