Депрессия и невроз: какие последствия буллинга в школах для развития ребенка
Источник:Parlament.ua
Если ребенок стал жертвой буллинга, необходимо обратить внимание на его состояние. Это может повлиять на его будущее развитие.
Об этом рассказал психолог-практик Игорь Огданский. Он работает с конфликтами в педагогической среде и проблемами зависимого поведения. По его мнению, последствия могут быть самыми разнообразными.
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Среди основных последствий специалисты выделяют следующие:
- неврозы;
- депрессии;
- стрессовые состояния, которые влекут за собой и нарушение физического здоровья.
После буллинга, в отдельных случаях, нужна психологическая помощь или даже лечение,
– объяснил Огданский.
Он посоветовал, если буллинг преодолели, но ребенку некомфортно учиться в школе – лучше перевести его в другое учебное заведение. Стоит также посетить специальные тренинги, работать над преодолением страха у ребенка, учить его защищать свои права и имущество.Внимание! Ребенок должен знать, что при первых же проявлениях буллинга надо обратиться к старшим, чтобы сразу же прекратить издевательства и чем раньше, тем лучше. При этом ребенок не обязательно должен быть жертвой буллинга. Когда наблюдает, как издеваются над другими и не реагирует – это тоже тревожный показатель.
Что известно о буллинге в Украине
Источник: ЮНИСЕФ
- 67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга;
- 24% детей стали жертвами буллинга;
- 48% детей никому не рассказывали о случаях буллинга;
- 44% школьников были наблюдателями буллинга, но игнорировали его, потому что им было страшно за себя;
Большинство детей буллят за то, что они выглядят, говорят, думают не так, как другие дети. Чаще всего как буллерами, так и жертвами становятся дети из семей, которые плохо обеспечены материально. Касательно полового признака, то о буллинге заявляют примерно одинаковое количество мальчиков и девочек.
Что такое буллинг?
Это разновидность насилия (психологического, физического, экономического, сексуального), который проявляется в травле одного лица (или нескольких лиц) другим. Иными словами, буллинг – это травля и издевательство.
От обычных конфликтов в школе он отличается именно тем, что имеет постоянный характер и негативные последствия не только для непосредственных участников, но и для класса, коллектива, общества, где это происходит, и школы в целом.