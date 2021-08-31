Депрессия и невроз: какие последствия буллинга в школах для развития ребенка

Если ребенок стал жертвой буллинга, необходимо обратить внимание на его состояние. Это может повлиять на его будущее развитие.

Об этом рассказал психолог-практик Игорь Огданский. Он работает с конфликтами в педагогической среде и проблемами зависимого поведения. По его мнению, последствия могут быть самыми разнообразными.

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Среди основных последствий специалисты выделяют следующие:

неврозы;

депрессии;

стрессовые состояния, которые влекут за собой и нарушение физического здоровья.

После буллинга, в отдельных случаях, нужна психологическая помощь или даже лечение,

– объяснил Огданский.

Он посоветовал, если буллинг преодолели, но ребенку некомфортно учиться в школе – лучше перевести его в другое учебное заведение. Стоит также посетить специальные тренинги, работать над преодолением страха у ребенка, учить его защищать свои права и имущество.

Что известно о буллинге в Украине

Ребенок должен знать, что при первых же проявлениях буллинга надо обратиться к старшим, чтобы сразу же прекратить издевательства и чем раньше, тем лучше. При этом ребенок не обязательно должен быть жертвой буллинга. Когда наблюдает, как издеваются над другими и не реагирует – это тоже тревожный показатель.

Источник: ЮНИСЕФ

67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга;

24% детей стали жертвами буллинга;

48% детей никому не рассказывали о случаях буллинга;

44% школьников были наблюдателями буллинга, но игнорировали его, потому что им было страшно за себя;

Большинство детей буллят за то, что они выглядят, говорят, думают не так, как другие дети. Чаще всего как буллерами, так и жертвами становятся дети из семей, которые плохо обеспечены материально. Касательно полового признака, то о буллинге заявляют примерно одинаковое количество мальчиков и девочек.