Депрессия и мужчин и женщин различна

Группа ученых из Университета Лаваля провела исследование и обнаружила, почему депрессия по-разному влияет на женщин и мужчин. Ученые также определили потенциальный биомаркер депрессии у женщин.

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Мужчины и женщины страдают от депрессии по-разному,

– отметил ведущий автор исследования Каролин Менар, профессор медицинского факультета Университета Лаваля и научный сотрудник Центра исследования мозга CERVO.

Он добавил, что у женщин заболевание встречается вдвое чаще. Также специалисты фиксируют и заметно другие симптомы, а реакция на антидепрессанты не такая, как у мужчин. Поэтому они решили выяснить, почему так происходит.

Новый биомаркер

Канадские ученые обнаружили растворимый Р-селектин в больших концентрациях в крови самок мышей с симптомами депрессии.

Они предложили использовать растворимый Р-селектин в качестве биомаркера депрессии. Его можно использовать для скрининга и диагностики этого расстройства. Кроме того, он подходит для измерения эффективности методов лечения такого состояния.

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Теперь ученые планируют провести дополнительные клинические исследования среди большой группы людей, чтобы подтвердить надежность нового биомаркера.

Напомним, что ранее исследователи из Иллинойского университета выяснили, как по анализу крови определить депрессию. Они определили биомаркер в тромбоцитах человека. Оказалось, что депрессия согласуется с пониженным содержанием аденилатциклазы – небольшой молекулы внутри клетки.