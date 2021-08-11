Новое исследование

Ученые проанализировали 29 исследований со всего мира, посвященные психическому здоровью детей и подростков во время пандемии. В целом в этих работах были собраны данные 80,8 тысячи детей от 4 до 17 лет из стран Северной и Южной Америки, Восточной Азии и Ближнего Востока.

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По оценкам ученых, во время пандемии коронавируса распространенность симптомов депрессии и тревожности среди несовершеннолетних в среднем составляет 25,2% и 20,5% соответственно. Это в два раза больше, чем до пандемии: 12,9% распространенность депрессии и 11,6% – тревожности.

Почему пандемия негативно влияет на психическое здоровье детей

Из-за коронавируса больше всего пострадало ментальное здоровье подростков, поскольку пандемия и связанные с ней стрессы пришлись на тот период, когда у детей начинают развиваться более сложные социальные отношения. Многочисленные ограничения и дистанционное обучение сильно сокращают возможность для контактов со сверстниками и полноценного развития. Кроме того, многие учащиеся могут получить психологическую поддержку только в школе, в том числе от своих педагогов и наставников.

Также уязвимыми оказались девочки в разных возрастных группах. По мнению исследователей, это может быть связано с увеличением домашних обязанностей во время изоляции и ростом семейного насилия во время пандемии.

Каждый четвертый ребенок во всем мире испытывает клинически повышенные симптомы депрессии и каждый пятый – признаки тревожности. Больше всего нас беспокоит то, что со временем эти симптомы усиливаются,

– отметили ученые.

Как помочь детям

Авторы обзора рекомендовали органам здравоохранения, родителям и педагогам особенно внимательно относиться к оценке психологического состояния ребенка и при необходимости обеспечивать им квалифицированную поддержку. Кроме того, в сложных обстоятельствах важно помогать детям поддерживать нормальный режим дня и уделять внимание физическим упражнениям.