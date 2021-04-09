Депрессия ускоряет старение организма
Ученые назвали еще одну опасность депрессии. Оказалось, что у людей с большим депрессивным расстройством (БДР) наблюдается высокий уровень эпигенетических изменений в ДНК, это способствует ускорению процесса клеточного старения и повышает риск преждевременной смерти.
Источник:Nature
Как происходило исследование
В ходе исследования ученые проанализировали образцы крови людей с БДР, чтобы сопоставить уровень метилирования с аналогичным показателем у здоровых людей из контрольной группы. Метилирование – это присоединение метильных групп к определенным участкам ДНК человека, это влияет на активность его генов.
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С возрастом метилирование ДНК изменяется, поэтому оно используется для определения биологического возраста человека.
Депрессия ускоряет старение
Как удалось установить исследователям, метилирование у людей с БДР свидетельствовало о том, что их клеточный возраст был в среднем выше по сравнению со здоровыми людьми из контрольной группы.
Сам риск преждевременной смерти измеряется с помощью специального математического алгоритма – GrimAge. Этот алгоритм позволяет определить продолжительность жизни, которая осталась. И здесь расчеты исследователей показали, что риск ранней смерти выше среди людей с БДР, чем среди людей того же возраста без депрессивного расстройства.
При этом у больных БДР лиц, как правило, не наблюдаются внешние возрастные патологии. Однако повышенный риск преждевременной смерти все равно сохраняется, даже без учета таких факторов, как курение и избыточный вес.
Эти результаты меняют наше понимание депрессии. Это не просто ментальное или психиатрическое заболевание, ограниченное процессами в мозге, это болезнь всего тела,
– рассказали ученые.
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