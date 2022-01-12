Депрессия во время пандемии: как дети могут помочь родителям побороть тревогу

Пандемия коронавируса кардинально изменила наши жизни. Кроме прочего, детям и родителям приходилось приспосабливаться к онлайн-урокам и карантину.

Однако выяснилось, что именно дети могут помочь взрослым чувствовать себя менее расстроенными. Согласно новому исследованию, которое провели ученые из Мичиганского университета, взрослые в семьях с детьми имеют меньше проблем с психическим здоровьем, чем другие, которые живут без детей.

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Результаты показывают, что уход за детьми может на самом деле уменьшить депрессию во время вынужденной социальной изоляции.

Ведущий автор исследования Шон Ли и его коллеги говорят, что забота о детях может обеспечить усиление социальных связей и целеустремленности. Это может способствовать улучшению психического здоровья.

Родители, дети и пандемия

Исследование проводилось с середины 2020 года в течение 12 недель.

Респонденты должны были ответить на вопрос о своем уровне тревожности и депрессии.

Участие в опросе приняли 600 тысяч взрослых в возрасте от 18 до 64 лет.

Во время этого оказалось: примерно 35% респондентов сообщили о тревожности, тогда как 24% испытывали депрессию. Эти показатели были значительно выше, чем до пандемии.

Обычно женщины склонны чаще испытывать тревогу, чем мужчины. Тогда как проведенное время дома с детьми никак не влияло на уровень тревожности.

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Однако мужчины, которые ухаживают за детьми, могут быть более уязвимы к проблемам пандемии (например, потеря работы).

Исследование также показало, что взрослые, которые не состоят в браке и имеют низкий семейный доход, более подвержены риску беспокойства и депрессии.