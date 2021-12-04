Вирус обнаружили у 10-летнего мальчика. Он со своей семьей находился на карантине по прибытии на рейсе репатриации.

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Известно, что семья прилетела из Новой Зеландии.

Мы готовились к тому времени, когда снова откроем наши границы. Наши режимы испытаний показали ценность подготовки, обнаружив этот случай на границе,

– заявил премьер-министр Марк Браун.

Каким образом Острова Кука так долго защищались от COVID-19

Островное государство изолировало себя от остального мира сразу в начале пандемии. На определенный период времени сообщение с Новой Зеландией возобновили, но сразу прекратили после того, как в Окленде вспыхнул COVID-19.

Вакцинация также могла сыграть свою роль

На островах Кука проживает около 17 тысяч человек. При этом там один из самых высоких показателей вакцинации в мире.

Так, 96% взрослого населения полностью иммунизировано против COVID-19.

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