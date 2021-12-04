Держали оборону 2 года: на отдаленных островах Кука обнаружили первый случай COVID-19
Источник:MedicalXpress
В субботу, 4 декабря, на островах Кука зарегистрировали первый случай коронавируса с начала пандемии. Болезнь "привез с собой" маленький мальчик.
Вирус обнаружили у 10-летнего мальчика. Он со своей семьей находился на карантине по прибытии на рейсе репатриации.
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Известно, что семья прилетела из Новой Зеландии.
Мы готовились к тому времени, когда снова откроем наши границы. Наши режимы испытаний показали ценность подготовки, обнаружив этот случай на границе,
– заявил премьер-министр Марк Браун.
Каким образом Острова Кука так долго защищались от COVID-19
Островное государство изолировало себя от остального мира сразу в начале пандемии. На определенный период времени сообщение с Новой Зеландией возобновили, но сразу прекратили после того, как в Окленде вспыхнул COVID-19.
Вакцинация также могла сыграть свою роль
- На островах Кука проживает около 17 тысяч человек. При этом там один из самых высоких показателей вакцинации в мире.
- Так, 96% взрослого населения полностью иммунизировано против COVID-19.
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