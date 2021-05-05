Они поддерживали друг друга в сложных и неприятных моментах, а также радовались первым успехам. Выздороветь им помог сын Андрей, который работает врачом в областной клинической больнице имени Ильи Мечникова.
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Они держали друг друга за руки и не верили, что выжили,
– написал главный врач Сергей Рыженко.
Он рассказал, что сын супругов телефону услышал обессиленный голос родителей, поэтому сразу вызвал скорую. После этого пара 16 дней провела в реанимации.
"Интубация, цитокиновый шторм, фиолетовые пальцы – все пришлось увидеть этой паре, находясь на кровати. Они испытали страх и отчаяние. Счастье первого самостоятельного вдоха, чувство успеха, когда сам встаешь с постели и горечь досадных человеческих ошибок. Все позади", – подчеркнул Рыженко.
Отец Николай после выздоровления сказал о сыне-враче такую фразу: "Не зря учили".
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