Предварительный диагноз – "пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит". Все больные питались в школьной столовой.
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Что известно об отравлении
- Заболели дети 1-4 классов.
- 11 заболевших лиц (10 детей и 1 взрослого) госпитализировали в состоянии средней тяжести.
- У остальных 74 пациентов – легкое течение заболевания.
- многократная рвота;
- диарея;
- повышение температуры тела от 37 до 39°C
Сейчас еще выясняют источник возбудителя инфекции, причины вспышки и обстоятельства, способствовавшие ее возникновению.
Специалисты уже начали эпидемиологическое расследование – обследовали 11 работников столовой, взяли соответствующие образцы продуктов для микробиологического исследования. А в учебном заведении и в домах заболевших провели дезинфекцию.
В полиции Хмельницкой области по факту предполагаемого отравления детей открыли уголовное производство.
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