Детали массового отравления в школе в Хмельницком: количество пострадавших увеличилось

В Хмельницком учебно-воспитательном объединении № 1 зафиксировали случаи отравления. К сожалению, от этого пострадали больше4 человек, как сообщалось ранее.

Предварительный диагноз – "пищевая токсикоинфекция, гастроэнтероколит". Все больные питались в школьной столовой.

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Что известно об отравлении

Заболели дети 1-4 классов.

11 заболевших лиц (10 детей и 1 взрослого) госпитализировали в состоянии средней тяжести.

У остальных 74 пациентов – легкое течение заболевания.

Основные клинические проявления у детей многократная рвота;

диарея;

повышение температуры тела от 37 до 39°C

Сейчас еще выясняют источник возбудителя инфекции, причины вспышки и обстоятельства, способствовавшие ее возникновению.

Специалисты уже начали эпидемиологическое расследование – обследовали 11 работников столовой, взяли соответствующие образцы продуктов для микробиологического исследования. А в учебном заведении и в домах заболевших провели дезинфекцию.

В полиции Хмельницкой области по факту предполагаемого отравления детей открыли уголовное производство.

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