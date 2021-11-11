Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Детей в группе 12 – 15 лет будут вакцинировать с согласия родителей.

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"Соответственно, дети от 12 до 15 лет могут пойти в центры вакцинации и получить дозу Pfizer", – добавила Габуния. Она убеждена, что хотя уровень заражения детей не высокий, но их вакцинация важна.

Обратите внимание! Ранее в Грузии вакцинировали подростков с 16 лет.

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