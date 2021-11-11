Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Детей в группе 12 – 15 лет будут вакцинировать с согласия родителей.
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"Соответственно, дети от 12 до 15 лет могут пойти в центры вакцинации и получить дозу Pfizer", – добавила Габуния. Она убеждена, что хотя уровень заражения детей не высокий, но их вакцинация важна.
Вакцинация детей в мире: главное
- В США органы здравоохранения одобрили вакцину Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.
- Такое решение может изменить ход пандемии COVID-19, особенно когда дети вернутся в школу.
- В Украине Министерство здравоохранения рекомендовало вакцинировать от коронавируса детей от 12 до 17 лет.