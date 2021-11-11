Детей в Грузии будут вакцинировать от COVID-19 с 12 лет

Грузинский Совет иммунизации разрешил вакцинировать детей с 12 лет. Несовершеннолетних будут иммунизировать препаратом Pfizer.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния. Детей в группе 12 – 15 лет будут вакцинировать с согласия родителей.

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"Соответственно, дети от 12 до 15 лет могут пойти в центры вакцинации и получить дозу Pfizer", – добавила Габуния. Она убеждена, что хотя уровень заражения детей не высокий, но их вакцинация важна.

Вакцинация детей в мире: главное

В США органы здравоохранения одобрили вакцину Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Такое решение может изменить ход пандемии COVID-19, особенно когда дети вернутся в школу.

В Украине Министерство здравоохранения рекомендовало вакцинировать от коронавируса детей от 12 до 17 лет.

Ранее в Грузии вакцинировали подростков с 16 лет.