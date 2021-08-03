Они проверили, как связано пассивное курение марихуаны с проблемами, которые чаще всего встречаются у детей, родители которых курят табак. Ученые оценили, как часто дети попадают в больницу, болеют астмой, отитом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

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Как происходило исследование

Они провели опрос среди 1500 родителей и опекунов детей младше 12 лет в штате Колорадо, в котором разрешено как медицинское, так и рекреационное употребление марихуаны. Регулярно курили только употребляли марихуану или употребляли ее с помощью электронных сигарет 5,2% опрошенных, марихуану и табачные изделия – 14,3%, только табак – 5,4%.

Влияние пассивного курения марихуаны на детей

дети родителей, регулярно употребляющих марихуану, в течение последнего года перенесли в среднем 1,31 ОРВИ;

в группе некурящих дети за 12 месяцев болели ОРВИ в среднем 1,1 раза;

в числе детей родителей, которые курят только табак показатели были примерно такими же, как у некурящих.

Но дети курильщиков имели чаще другие проблемы со здоровьем. В течение года они чаще посещали приемные отделения больниц, страдали от бронхиальной астмы и острого отита.

По словам ученых, родители и опекуны должны быть проинформированы о влиянии пассивного курения марихуаны на здоровье детей.