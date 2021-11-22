Экзема или атопический дерматит вызывает покраснение, зуд и шелушение кожи. Это хроническое заболевание обычно проявляется в детском возрасте и может сопровождать человека на протяжении всей жизни – полностью выздороветь от него невозможно. Распространенность заболевания среди детей в развитых странах составляет до 20%, среди взрослого населения – 2–8%.

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Новое исследование экземы у детей

В своей научной работе специалисты отметили, что связь между атопическим дерматитом, ростом и весом детей оценивался лишь в нескольких небольших исследованиях, и результаты были противоречивыми. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, ученые воспользовались данными канадского исследования, которое длилось с 2008 до 2021 года. В нем участвовали дети в возрасте 5 лет и младше, за состоянием их здоровья следили по мере взросления. В новый анализ были включены данные 10,6 тысячи детей в возрасте 2 лет.

Ученые сосредоточились на результатах анкетирования родителей, в которых они, в том числе, отвечали на вопрос о симптомах дерматита у маленьких участников, а также на данных роста и массы тела каждого из них. Для оценки этих параметров использовались откалиброванные приборы.

Меньший рост

Оказалось, что дети с экземой в возрасте 2 лет были в среднем на 0,5 сантиметра ниже по сравнению со сверстниками без этого заболевания, а в возрасте 5 лет – уже на 0,6 сантиметра. Но есть и хорошие новости: эта разница нивелировалась почти у всех участников с дерматитом до 14 лет.

Больший вес

Ученые также обнаружили прямую связь дерматита и избыточного веса в разных возрастных группах. Пока неизвестно, сохранятся ли эти различия до взрослого возраста. Чтобы это выяснить, необходимы более крупные и более длительные наблюдения.

Ранее исследование, которое длилось 19 лет, показало, что атопический дерматит связан с психическими проблемами у подростков.