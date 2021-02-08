Дети с бессимптомным коронавирусом могут столкнуться с постковидным синдромом
Известно, что дети реже заражаются коронавирусом и чаще всего переносят его бессимптомно или очень легко. Но это не значит, что COVID-19 не опасен для них.
Источник:medRxiv
Как происходило исследование
В новом исследовании принимали участие 129 детей, у которых был подтвержден COVID-19 в период с марта по ноябрь прошлого года, средний возраст – 11 лет. Соотношение девочек и мальчиков было примерно одинаковым.
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Всю информацию о самочувствии детей авторы исследования получали от их педагогов и воспитателей. Общий срок наблюдения с момента постановки диагноза составил 163 дня.
Постковидный синдром у детей
Только 42% маленьких пациентов полностью выздоровели, большая часть детей имели минимум один симптом через 120 дней после обнаружения COVID-19. У 36% из них был один-два признака постковидного синдрома, у 23% – три и больше.
Чаще всего дети жаловались на:
- бессонницу (18,6%);
- скованность и боль в груди (14,7%);
- заложенность носа (12,4%);
- мышечные боли (10,1%);
- быструю утомляемость (10%);
- проблемы с концентрацией внимания (10%).
Некоторые дети сообщали о постоянной ломоте в суставах, головных болях и учащенном сердцебиении. В 43% случаях симптомы постковидного синдрома были настолько серьезными, что мешали вести полноценную жизнь.
Примечательно, что симптомы long-covid проявлялись даже у тех маленьких пациентов, которые были бессимптомными носителями инфекции.
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