Первое опровержение привлекательной гипотезы о том, что дети менее уязвимы к коронавирусу, опубликовали центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) весной этого года. По оценкам специалистов, реальный уровень инфицирования в детской популяции может быть занижен в десять раз.

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Исследование коронавируса у детей

В новом исследовании группа ученых из США рассмотрела случаи заражения 1 236 человек в 310 семьях с детьми в штатах Нью-Йорк и Юта. Специалисты обнаружили, что риск инфицирования в домах, где есть один или несколько больных, составляет не меньше 52%.

Когда ученые проанализировали заболеваемость по возрастным группам, оказалось, что показатели заражения на 1000 человек оказались практически идентичным во всех возрастных группах, от детей до 4 лет до пожилых людей.

Бессимптомное течение у детей

При этом распространенность симптомов COVID-19 очень отличалась среди членов семьи разного возраста. Чем младше инфицированный, тем выше вероятность, что он перенесет инфекцию бессимптомно.

52% детей до 4 лет не имели никаких признаков заболевания;

в возрасте 5 – 11 лет количество бессимптомных носителей составило 50% от общего числа;

с 12 – 17 – 45%;

а среди взрослых людей от 18 лет – 12%.

Наши результаты показывают, что у детей и взрослых одинаковые показатели заболеваемости SARS-CoV-2, что подчеркивает необходимость расширения показаний к вакцинам на младшие возрастные группы. Мы также обнаружили, что дети чаще по сравнению с взрослыми переносят инфекцию бессимптомно, и необходимо иметь больше данных о риске заражения от бессимптомных носителей,

–- отметили авторы исследования.

Ранее исследователи из Великобритании обнаружили еще одно влияние коронавируса на здоровье будущих детей. Оказывается, он косвенно укрепляет иммунную систему плода.