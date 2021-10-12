Первое опровержение привлекательной гипотезы о том, что дети менее уязвимы к коронавирусу, опубликовали центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) весной этого года. По оценкам специалистов, реальный уровень инфицирования в детской популяции может быть занижен в десять раз.
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Исследование коронавируса у детей
В новом исследовании группа ученых из США рассмотрела случаи заражения 1 236 человек в 310 семьях с детьми в штатах Нью-Йорк и Юта. Специалисты обнаружили, что риск инфицирования в домах, где есть один или несколько больных, составляет не меньше 52%.
Когда ученые проанализировали заболеваемость по возрастным группам, оказалось, что показатели заражения на 1000 человек оказались практически идентичным во всех возрастных группах, от детей до 4 лет до пожилых людей.
Бессимптомное течение у детей
При этом распространенность симптомов COVID-19 очень отличалась среди членов семьи разного возраста. Чем младше инфицированный, тем выше вероятность, что он перенесет инфекцию бессимптомно.
- 52% детей до 4 лет не имели никаких признаков заболевания;
- в возрасте 5 – 11 лет количество бессимптомных носителей составило 50% от общего числа;
- с 12 – 17 – 45%;
- а среди взрослых людей от 18 лет – 12%.
Наши результаты показывают, что у детей и взрослых одинаковые показатели заболеваемости SARS-CoV-2, что подчеркивает необходимость расширения показаний к вакцинам на младшие возрастные группы. Мы также обнаружили, что дети чаще по сравнению с взрослыми переносят инфекцию бессимптомно, и необходимо иметь больше данных о риске заражения от бессимптомных носителей,
–- отметили авторы исследования.
Ранее исследователи из Великобритании обнаружили еще одно влияние коронавируса на здоровье будущих детей. Оказывается, он косвенно укрепляет иммунную систему плода.