Ученые воспользовались данными о положительных тестах на коронавирус, которые получили в провинции Онтарио с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Они фокусировались на распространении инфекции в 6280 семьях, в которых первым больным был ребенок.

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Авторы исследования выявили все заражения в этих семьях в течение двух недель после первого заболевания.

Как часто дети заражают родных коронавирусом

В большинстве случаев дети никого не заражали.

Инфицирование хотя бы одного члена семьи происходило в 27,3% случаев.

Подростки передали инфекцию в 38% случаев SARS-CoV-2.

Дети в возрасте до 3 лет – в 12%.

Почему дети заражают взрослых

Однако вероятность заражения от инфицированного ребенка младше трех лет была на 40% выше, чем от подростка. Ученые объясняют это тем, что маленькие дети гораздо чаще контактируют со взрослыми. Кроме того, они чаще берут руки в рот, что может способствовать распространению вируса.

Помимо поведенческих факторов, роль могут играть и биологические. Например, есть основания полагать, что маленькие дети способны выделять большее количество вирусов, чем подростки.

Результаты исследования могут быть немного искажены. Дело в том, что дети во время пандемии необычно много времени проводят дома: часто не ходят в садик, их контакты с другими детьми ограничивают.

Недавнее исследование также показало, что у всех детей, родившихся во время пандемии, были значительно ниже все умственные показатели. Чем ниже был уровень социально-экономического положения родителей, тем хуже были у ребенка интеллектуальные, когнитивные, вербальные и двигательные способности.