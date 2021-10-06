Дети, которые родились сейчас, могут застать в 7 раз больше климатических катастроф

В новом исследовании заявили, что дети, которые рождаются сейчас, будут чувствовать экстремальные климатические события в 2 – 7 раз чаще, чем люди, рожденные в 1960 году.

Эти потрясающие изменения не только угрожают окружающей среде, они негативно влияют на наше психическое здоровье. Новое исследование опубликовали в журнале Science.

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Что происходит уже сейчас

Исследователи сравнили человека 1960 года с ребенком, которому в 2020 году было шесть лет. Уже сейчас этот 6-летний ребенок испытывает:

вдвое больше тропических циклонов и пожаров;

в три раза больше речных наводнений;

в четыре раза больше неурожаев;

в пять раз больше засух.

Причина

Ученые связывают это с быстрыми темпами глобального потепления и с тем, что власти крупных стран не в состоянии добиться необходимого сокращения загрязнения. Также влияют и климатические события, такие как жара. Все это будет продолжать расти по частоте, интенсивности и продолжительности, говорят ученые.

По словам авторов исследования, дети младшего поколения сталкиваются с "серьезной угрозой" для их безопасности.

Кто пострадает больше

Исследование показывает, что экстремальные погодные явления могут по-разному влиять на молодое поколение в различных регионах мира. Люди, которые к 2020 году на Ближнем Востоке и в Северной Африке были моложе 25 лет, скорее всего, будут чувствовать большее влияние экстремальных климатических явлений по сравнению с другими регионами.

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Исследователи говорят, что в целом молодые поколения в странах с низким уровнем дохода будут чувствовать ухудшение климата быстрее, чем их сверстники в богатых странах.