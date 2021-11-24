Новое исследование детей с ослабленным иммунитетом

В новом исследовании специалисты проанализировали медицинские карты более 1,5 тысячи пациентов до 19 лет, которые наблюдаются в 46 больницах Великобритании в связи с различными хроническими заболеваниями. В анализ включили детей с диабетом, гастроэнтерологическими, онкологическими, почечными, респираторными и другими болезнями.

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В течение года добровольцы заполняли анкеты о своем самочувствии и возможных симптомах COVID-19, а также периодически проходили ПЦР-тестирование и тесты на антитела.

В результате положительный коронавирус подтвердился у 38 пациентов с сентября 2020 по март 2021 года – за этот период в Великобритании прошли две мощные волны эпидемии.

Коронавирус не столь опасен для детей с обсаленным иммунитетом

Четверо детей попали в больницу, однако ни у одного из них не было тяжелых осложнений. Смертельных случаев в этой группе не зарегистрировали. По оценкам ученых, чаще всего заражались подростки с иммунодефицитом.

Вместе с тем у детей с ослабленным иммунитетом были ниже по сравнению со здоровыми детьми показатели серопозитивности, то есть выработки антител. Так, среди пациентов, получивших положительный ПЦР-тест в ходе исследования, иммунный ответ выработалась лишь в 50%.

Накануне, в компаниях Pfizer и BioNTech объявили первые результаты долгосрочного анализа безопасности и эффективности вакцины против COVID-19 для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Исследования свидетельствуют, что препарат Comirnaty на 100% эффективен для этой возрастной группы.