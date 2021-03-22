Исследование показало, насколько высоки различные риски, связанные с COVID-19, для взрослых людей моложе и старше 65 лет, проживающих с детьми. Оказалось, что это зависит от возраста детей и взрослых.

Как происходило исследования

Ученые проанализировали данные о 12 миллионов взрослых людей, которые обращались за первичной медицинской помощью в Англии. Состав семьи каждого из них был известен. В исследовании авторы учли дополнительные факторы риска госпитализации по поводу COVID-19: возраст, пол, массу тела, сопутствующие болезни.

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Во время первой волны COVID-19 (с 1 февраля по 31 августа 2020 года) у людей, которые проживали с детьми, не было выявлено повышенного риска госпитализации и лечения в отделении интенсивной терапии из-за коронавирусной инфекции, а также смерти от нее. Ученые рассчитали, что заболеваемость в этот период составила в среднем 810 случаев, а госпитализация – 160 на 10 тысяч человек в год.

Как дети влияют на риск заболевания коронавирусом

Данные второй волны (с 1 сентября по 19 декабря 2020 года) немного отличались: риски, связанные с COVID-19 были немного увеличены у взрослых, живших с детьми. Однако абсолютное увеличение оказалось небольшим:

среди тех, кто проживает с детьми в возрасте 0 – 11 лет, количество случаев COVID-19

увеличилась на 40-60 случаев на 10 тысяч человек;

у тех, кто проживает с детьми в возрасте 12 – 18 лет – на 160 – 190 случаев на 10 тысяч человек.

Госпитализация во время второй волны увеличилась среди взрослых:

живущих с детьми 0 – 11 лет – на 1 – 5 на 10 тысяч человек в год;

живущих с детьми 12 – 19 лет – на 2 – 5 на 10 тысяч человек в год.

Во время обеих волн не было зафиксировано увеличение риска смерти от COVID-19. Более того, во время первой волны, люди, которые жили с детьми 0-11 лет, умирали реже.

У людей старше 65 лет, которые жили с детьми любого возраста, во время второй волны ученые обнаружили повышенный риск инфицирования SARS-CoV-2, лечение в отделении интенсивной терапии (на 86%) и смерти от COVID-19 (на 44% ).

Почему дети влияют на риск заболевания

Ученые предполагают, что увеличение рисков, связанных с COVID-19, во время второй волны было связано с тем, что в это время школы оставались открытыми. Это могло увеличить вероятность инфицирования детей. Однако ученые не исключают, что были и другие причины, которые исследование не заметило.