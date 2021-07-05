Как происходило исследование

Исследователи провели опрос 7 178 мужчин и женщин, состоящих в браке в среднем 14 лет, большинству респондентов было около 40 лет. Участники заполняли анкеты, в которых им предлагалось оценить удовлетворенность браком и различные факторы, которые влияют на это.

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Например, они отвечали на вопрос: "Нравится ли вам проводить время со своим мужем/женой?". Добровольцы также предоставили информацию о своем уровне образования, доходах и отношении к религии.

Счастье в браке и дети

Главный вывод, который сделали исследователи, изучив результаты – количество детей непосредственно влияет на удовлетворенность браком, причем только у женщин. Участницы опроса признались, что с появлением новых детей в семье у них появлялось большее недовольство своим партнером. Большим открытием было то, что на это никак не влияет уровень дохода в семье и продолжительность брака.

Почему дети делают женщин несчастными

По мнению ученых, это связано с тем, что на женщин ложится больше ответственности по уходу за детьми, и с появлением еще одного ребенка у матерей заметно прибавляется забот и переживаний. В то же время большинство мужчин занимаются обеспечением своей семьи вне дома, поэтому нередко их жены очень недовольны тем, что они получают мало поддержки и помощи с детьми.

Самый высокий уровень неудовлетворенности своим браком оказался у женщин с высшим образованием, что может быть связано с необходимостью сочетать больше социальных ролей – воспитывать детей и строить карьеру. Кроме того, образованные женщины болезненно воспринимают ограничения личной свободы, связанные с рождением ребенка.

Примечательно, что реже всех с проблемой недовольства своим браком из-за рождения новых детей сталкиваются религиозные семьи в разных странах. Авторы исследования считают, что это может быть связано с тем, что религиозные организации и общины обычно достаточно сплоченные и всячески поддерживают своих участников и поощряют традиционные модели семейной жизни.