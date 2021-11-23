Детям почти на 50% чаще стали назначать антибиотики: почему это большая проблема

Авторы нового исследования призывают применять препараты осознанно, поскольку бесконтрольное использование антибактериальных препаратов приводит к появлению болезней, устойчивых к лекарству.

Большой анализ данных более 280 тысяч детей со всего мира показал, что в странах с высоким доходом потребление антибиотиков оставалось стабильным, по крайней мере, до пандемии.

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Нерациональное применение антибиотиков

Однако в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Южной Азии антибактериальные препараты стали использовать более чем вдвое чаще. Известность отдельных препаратов, например цефалоспоринов третьего поколения, возросла в 37 раз.

При этом в странах Африки южнее пустыни Сахара наблюдается самый низкий уровень потребления антибиотиков в мире. Авторы исследования отмечают, что именно в этом регионе наиболее распространен сепсис. Также беспокойство вызывает ненадлежащее применение антибактериальных препаратов в странах Южной и Юго-Восточной Азии, где много нелицензированных поставщиков лекарств и распространено самолечение.

Последствия неправильного применения антибиотиков

Бесконтрольное применение антибиотиков уже привело к тому, что к отдельным препаратам у бактерий сформировалась почти 100% стойкость. Так произошло с ципрофлоксацином – популярным лекарством против инфекций мочевыводящих путей.

ВОЗ предостерегает, что из-за ненадлежащего применения антибиотиков во время пандемии COVID-19 ситуация с устойчивостью бактерий к медикаментозному лечению может усилиться. Пациентам с коронавирусом часто прописывают антибактериальные препараты "на всякий случай". Однако ученые выяснили, что побочные инфекции при ководе развиваются редко, а антибиотики нужны только тяжелым больным в отделениях интенсивной терапии.