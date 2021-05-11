Вакцинация этой возрастной группы может начаться уже в ближайшие дни. И.о. главы FDA Джанет Вудкок назвала это решение важным шагом в борьбе с пандемией.

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Сегодняшние действия позволяют защитить младшее население от COVID-19, приближая нас к возвращению нормальной жизни и прекращение пандемии. Родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех доступных данных, как накануне всех наших разрешений на использование вакцины COVID-19 в чрезвычайных ситуациях,

– заявила она.

Окончательное разрешение поступит позже. Но вакцинацию подростков планируют начать уже в ближайшее время.

Ранее использование препарата в США одобрили для подростков в возрасте от 16 лет.

Особенности вакцины Pfizer-BioNTech

Источник: Pfizer

Вакцина Comirnaty (BNT162b2) разработана на основе технологии mRNA (матричная РНК). Она продуцирует белки, которые схожи с белками коронавируса и способны вызвать иммунный ответ.

Это двухвалентная вакцина. То есть для иммунизации необходимо 2 инъекции. Между 1 и 2 уколом должно пройти 3 недели.

По последним данным, эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 91,3%. Против тяжелой – 100%.

Вакцинация в США: что известно

Источник: Минфин