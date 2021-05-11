Вакцинация этой возрастной группы может начаться уже в ближайшие дни. И.о. главы FDA Джанет Вудкок назвала это решение важным шагом в борьбе с пандемией.
К теме Канада первой в мире разрешила прививать детей вакциной Pfizer/BioNTech
Сегодняшние действия позволяют защитить младшее население от COVID-19, приближая нас к возвращению нормальной жизни и прекращение пандемии. Родители и опекуны могут быть уверены, что агентство провело тщательный анализ всех доступных данных, как накануне всех наших разрешений на использование вакцины COVID-19 в чрезвычайных ситуациях,
– заявила она.
Окончательное разрешение поступит позже. Но вакцинацию подростков планируют начать уже в ближайшее время.
Ранее использование препарата в США одобрили для подростков в возрасте от 16 лет.
Особенности вакцины Pfizer-BioNTech
Источник: Pfizer
- Вакцина Comirnaty (BNT162b2) разработана на основе технологии mRNA (матричная РНК). Она продуцирует белки, которые схожи с белками коронавируса и способны вызвать иммунный ответ.
- Это двухвалентная вакцина. То есть для иммунизации необходимо 2 инъекции. Между 1 и 2 уколом должно пройти 3 недели.
- По последним данным, эффективность препарата против легкой формы коронавируса составляет 91,3%. Против тяжелой – 100%.
Вакцинация в США: что известно
Источник: Минфин
- Сейчас в США используют 3 вакцины против коронавируса: Johnson&Johnson, Moderna и Pfizer-BioNTech.
- По крайней мере одну дозу вакцины получили более 152 миллионов американцев – это около 45,73% взрослого населения. Более 114 миллионов человек уже полностью иммунизированы.
- Всего в стране провели более 259 миллионов прививок.