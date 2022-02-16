Массовое отравление детей зафиксировали в местном детсаду №1. Известно, что дети заболели еще 12 февраля. Трех маленьких пациентов госпитализировали в больницы.

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Зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции среди детей детского дошкольного учреждения № 1 отдела образования и культуры Турковского городского Совета по адресу: Самборский район, город Турка, улица Молодежная, 4. Пострадало 4 ребенка, которые заболели 12.02.22 года,

– говорится в сообщении.

Как дети переносят болезнь

У больных зафиксировали:

рвоту,

диарею,

температуру тела 38-39 градусов.

Троих детей госпитализировали в состоянии средней тяжести в инфекционное отделение КНП "Самборская ЦРБ". Один ребенок переносит инфекцию легко и находится на амбулаторном лечении.

Специалисты определяют причины вспышки

Специалисты начали расследование причин и условий возникновения вспышки. В детсаду уже начались противоэпидемические мероприятия.