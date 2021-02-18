В одном из детсадов Тернополя обнаружили вспышку кишечной инфекции. Количество заболевших детей пока неизвестно.

Вспышку острой кишечной инфекции зарегистрировали 18 февраля. Все пострадавшие являются воспитанниками одной группы детского сада.

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Специалисты из ГУ "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины" уже начали эпидрасследование. Но известно, что вспышка кишечной инфекции вызвана ротавирусом.

С целью локализации и ликвидации вспышки, установки источника, предполагаемых факторов передачи инфекции, причин и обстоятельств, способствовавших возникновению инфекционного заболевания осуществлен отбор материала для лабораторного исследования, организован комплекс противоэпидемических мероприятий, проведена заключительная дезинфекция,

– говорится в сообщении.

Ротавирусная инфекция – это Ротавирусная инфекция – распространенное высококонтагиозное инфекционное острое кишечное заболевание. Это заболевание известно под названиями желудочный или кишечный грипп, ротавирусный гастроэнтерит, ротавирус.

Где можно подхватить ротавирус:

Источник: Википедия

Во время купания в водоемах, загрязненных сбросом необезвреженных сточных вод;

Попадания возбудителя в систему центрального водопровода, использования такой воды для приготовления пищи, мытья посуды и тому подобное;

Употребляя инфицированные продукты;

Контактируя с больным человеком;

В больнице.

Чаще всего болезнь распространяется среди детей. Источником инфекции преимущественно становится инфицированный ребенок.