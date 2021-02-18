В детсаду Тернополя вспышка кишечной инфекции: причина
В одном из детсадов Тернополя обнаружили вспышку кишечной инфекции. Количество заболевших детей пока неизвестно.
Источник:ГУ "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины"
Вспышку острой кишечной инфекции зарегистрировали 18 февраля. Все пострадавшие являются воспитанниками одной группы детского сада.
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Специалисты из ГУ "Тернопольский ОЛЦ Минздрава Украины" уже начали эпидрасследование. Но известно, что вспышка кишечной инфекции вызвана ротавирусом.
С целью локализации и ликвидации вспышки, установки источника, предполагаемых факторов передачи инфекции, причин и обстоятельств, способствовавших возникновению инфекционного заболевания осуществлен отбор материала для лабораторного исследования, организован комплекс противоэпидемических мероприятий, проведена заключительная дезинфекция,
– говорится в сообщении.
Ротавирусная инфекция – это
Где можно подхватить ротавирус:
Источник: Википедия
- Во время купания в водоемах, загрязненных сбросом необезвреженных сточных вод;
- Попадания возбудителя в систему центрального водопровода, использования такой воды для приготовления пищи, мытья посуды и тому подобное;
- Употребляя инфицированные продукты;
- Контактируя с больным человеком;
- В больнице.
Чаще всего болезнь распространяется среди детей. Источником инфекции преимущественно становится инфицированный ребенок.
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