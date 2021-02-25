В детсаду Тернополя зафиксировали вспышку кишечной инфекции
В дошкольном учебном заведении Тернополя шестеро детей заболели острой кишечной инфекцией. Два ребенка сейчас находятся в больнице.
Источник:ГСЧС
Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отметила, что заразились дети в возрасте от 3 до 7 лет.
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Двое детей были госпитализированы, четверо лечатся амбулаторно.
Состояние здоровья больных удовлетворительное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий,
– добавили в ГСЧС.
Что известно о предыдущих случаях заражения
К слову, это не первый случай вспышки острой кишечной инфекции в детских садах Тернопольской области.
На прошлой неделе в одном из детсадов Тернополя уже заразились сразу 11 детей.
Впоследствии ГСЧС зафиксировала очередную вспышку на Тернопольщине в детсаду Джурина, где заболели 9 детей.
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