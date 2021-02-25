В дошкольном учебном заведении Тернополя шестеро детей заболели острой кишечной инфекцией. Два ребенка сейчас находятся в больнице.

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям отметила, что заразились дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Читайте также Исследование подтвердило, что изжога связана с двумя видами рака

Двое детей были госпитализированы, четверо лечатся амбулаторно.

Состояние здоровья больных удовлетворительное. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий,

– добавили в ГСЧС.

Что известно о предыдущих случаях заражения

К слову, это не первый случай вспышки острой кишечной инфекции в детских садах Тернопольской области.

На прошлой неделе в одном из детсадов Тернополя уже заразились сразу 11 детей.

Впоследствии ГСЧС зафиксировала очередную вспышку на Тернопольщине в детсаду Джурина, где заболели 9 детей.