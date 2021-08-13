Детская амнезия: почему мы не можем вспомнить наши ранние воспоминания

Большинство из нас не помнят первые 3 – 4 года нашей жизни. На самом деле мы склонны очень мало помнить и о событиях до 7 лет.

Ученые десятилетиями пытаются разгадать эту загадку. Это явление известно как "детская амнезия". Его до сих пор не исследовали полностью.

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Причины такой амнезии

Случается, когда мы пытаемся вспомнить наши наиболее давние воспоминания, то часто непонятно, они настоящие, или просто догадки на основе фотографий или историй, которые нам рассказали другие.

На первый взгляд, может показаться, что причина заключается в том, что младенцы и малыши не имеют полностью развитой памяти. Впрочем, у младенцев в возрасте до 6 месяцев могут формироваться как кратковременные воспоминания, которые длятся минуты, так и долговременные воспоминания – длятся недели, если не месяцы.

Дошкольники наоборот – могут помнить события, которые происходили несколько лет назад.

Конечно, возможности памяти в этом возрасте не похожи на взрослые – они продолжают созревать до подросткового возраста. На самом деле гипотезу от изменения в развитии основных процессов памяти ученые выдвинули, чтобы объяснить детскую амнезию. Основные процессы включают несколько областей мозга, а затем, впоследствии, и восстановление памяти.

Другой фактор – язык

Считается, что за формирование памяти отвечает гиппокамп. Он продолжает развиваться по меньшей мере до 7-летнего возраста. А дети и подростки имеют более ранние воспоминания, чем взрослые. Это говорит о том, что проблема может заключаться не в формировании воспоминаний, а в их сохранении.

Другой фактор, который играет важную роль, – это язык. В возрасте от 1 до 6 лет в словесных способностях происходят значительные изменения, которые совпадают с периодом детской амнезии.

В некотором смысле это правда, что способность ребенка рассказывать о событии в тот момент, когда это произошло, предсказывает, насколько хорошо он запомнит его через месяцы или годы,

– отметили ученые.

Социальные и культурные последствия

Однако большинство исследований роли языка фокусируются на определенной форме выражения, которая называется повествованием, и ее социальной функции. Когда родители вспоминают с очень маленькими детьми о прошлых событиях, они учат, как рассказывать истории. То есть, какие события важно помнить и как структурировать разговор о них так, чтобы другие могли их понять. Более последовательные истории запоминаются лучше. Это также влияет на формирование памяти.

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Важный вывод

Между тем важно помнить, даже если мы не можем четко вспомнить конкретные события, когда мы были еще очень маленькими, их накопление влияет на наше поведение. Первые несколько лет жизни парадоксально забываются, но в то же время формируют нас.