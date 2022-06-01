Известно, что ангиограф позволяет проводить высокоточную диагностику сосудов разного диаметра, а также выполнять непосредственные вмешательства в случае тромбоза или разрыва сосудов, инсульта или инфаркта.

Важно Панические атаки, ночные ужасы и анорексия: как помочь детям пережить войну

"Средства на ангиограф больница получила в рамках сотрудничества правительства Тайваня и Первого медицинского объединения Львова", – рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Он также отметил, что стоимость аппарата 800 тысяч долларов.

С начала полномасштабной войны России против Украины детская больница во Львове постоянно принимает эвакуированных раненых детей. Там успели пролечить более 700 малышей.

Врачи отмечают, что сейчас гораздо больше детей с сердечными патологиями нуждаются в срочной помощи, ведь часть украинских клиник из-за войны вынужденно приостановила работу.

Какая ситуация во Львове: последние новости

Служба безопасности Украины продолжает совершать операции по обнаружению злоумышленников. На этот раз задержан мужчина, корректировавший ракетные обстрелы россиян по Львову. 47-летний львовянин передавал спецслужбам России информацию о результатах ракетных обстрелов по Львову. Об этом говорится в сообщении Управления СБУ во Львовской области.

27 мая Львов посетила Свенья Шульце – министр экономического сотрудничества и развития Германии. Она встретилась с мэром Львова Андреем Садовым. На встрече рассказала о том что в дальнейшем помощь от Германии будет проходить напрямую между городами-партнерами двух стран.

За 90 дней через Львов прошло 5 миллионов украинцев, по ориентировочным данным. Более 2 миллионов частично оставались в городе, ведь кто-то на день, а кто-то на неделю оставался во Львове, поэтому нужно было решать вопрос с проживанием.

Во Львов привозят раненых людей, которых эвакуировали с территорий, где ведутся боевые действия. И чаще всего это не военные, а гражданские люди, пострадавшие от войны. Об этом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Он подчеркнул, что международное сообщество несколько шокировано, но во Львове с военными травмами в 5 раз больше гражданского населения, чем бойцов.

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