Детская больница Львова приобретет ангиограф за 800 тысяч долларов, которые собрал народ Тайваня

Благодаря средствам, собранным народом Тайваня для помощи украинцам, детская больница Первого медобъединения Львова получит современный ангиограф. Он поможет спасать жизнь детям.

Известно, что ангиограф позволяет проводить высокоточную диагностику сосудов разного диаметра, а также выполнять непосредственные вмешательства в случае тромбоза или разрыва сосудов, инсульта или инфаркта.

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"Средства на ангиограф больница получила в рамках сотрудничества правительства Тайваня и Первого медицинского объединения Львова", – рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Он также отметил, что стоимость аппарата 800 тысяч долларов.

С начала полномасштабной войны России против Украины детская больница во Львове постоянно принимает эвакуированных раненых детей. Там успели пролечить более 700 малышей.

Врачи отмечают, что сейчас гораздо больше детей с сердечными патологиями нуждаются в срочной помощи, ведь часть украинских клиник из-за войны вынужденно приостановила работу.

Какая ситуация во Львове: последние новости

Служба безопасности Украины продолжает совершать операции по обнаружению злоумышленников. На этот раз задержан мужчина, корректировавший ракетные обстрелы россиян по Львову. 47-летний львовянин передавал спецслужбам России информацию о результатах ракетных обстрелов по Львову. Об этом говорится в сообщении Управления СБУ во Львовской области.

27 мая Львов посетила Свенья Шульце – министр экономического сотрудничества и развития Германии. Она встретилась с мэром Львова Андреем Садовым. На встрече рассказала о том что в дальнейшем помощь от Германии будет проходить напрямую между городами-партнерами двух стран.

За 90 дней через Львов прошло 5 миллионов украинцев, по ориентировочным данным. Более 2 миллионов частично оставались в городе, ведь кто-то на день, а кто-то на неделю оставался во Львове, поэтому нужно было решать вопрос с проживанием.

Во Львов привозят раненых людей, которых эвакуировали с территорий, где ведутся боевые действия. И чаще всего это не военные, а гражданские люди, пострадавшие от войны. Об этом рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. Он подчеркнул, что международное сообщество несколько шокировано, но во Львове с военными травмами в 5 раз больше гражданского населения, чем бойцов.

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