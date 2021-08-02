Детская смертность в Украине: сколько детей погибли за 2020 год – причины
Источник:"Слово и дело"
Согласно полученным данным Нацполиции, Государственной статистики, Нацсоцслужбы удалось выяснить, сколько детей умерли в Украине в 2020 году и по каким причинам. А также, сколько детей пропали без вести.
Некоторых из них потом нашли мертвыми. Данные печальной статистики приводят по состоянию на 30 июля 2021 года.
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Детская смертность в 2020 году
Всего в течение 2020 года в Украине умерли 3 350 детей в возрасте до 17 лет. Из них по внешним причинам умерли 756 детей.
Главные причины смертей:
- в результате ДТП погиб 181 ребенок;
- утонули – 131;
- из-за специального самоповреждения – умерли 94 ребенка;
- из-за повреждения с неопределенными намерениями – 91 ребенок;
- в результате отравления дымом или из-за огня – 34 ребенка;
- из-за отравления неизвестными веществами – 34 ребенка;
- в результате нападения – погибли 33 ребенка;
- умерли от падения – 29 детей;
- из-за алкогольного отравления – 3 детей;
- из-за отравления алкоголем с неопределенными намерениями – 2 детей;
- еще 126 детей погибли по другим внешним причинам.
Пропавшие дети
В Украине также неутешительные данные по количеству пропавших детей, некоторых из них потом нашли мертвыми. В целом за предыдущий год поступило 14 666 заявлений об исчезновении детей. Удалось отыскать – 14 476 детей (включая детей, объявленных в розыск за предыдущие годы).
Еще 11 детей, к сожалению, нашли мертвыми. До сих пор в розыске – 14 детей.Справка. В 1990 году коэффициент смертности детей до 5 лет в Украине составлял 19 на тысячу родившихся живыми, по состоянию на 2019 год он снизился до 8.
За первое полугодие 2021 года:
- поступило 7 232 заявления об исчезновении детей;
- нашли – 7 158 детей;
- к сожалению, 13 – обнаружили мертвыми;
- до сих пор в розыске – 6.
Причины смерти детей в Украине / Инфографика 24 канала / Источник Слово и дело
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Детская смертность в мире
- За последние 30 лет уровень смертности детей в возрасте до 5 лет снизился на 59%. Такие данные приводит ЮНИСЕФ.
- Впрочем, все равно этот показатель остается высоким. Так, в 2019 году во всем мире от причин, которые можно было предотвратить или излечимых болезней умерли 7,4 миллиона детей в возрасте до 14 лет.
- При этом уровень смертности детей в Африке примерно в 9 раз выше, чем в Европе.
- По состоянию на 2019 год самый высокий коэффициент смертности детей до 5 лет был в Нигерии и Сомали – 117. В первую десятку лидеров этого печального рейтинга вошли Чад, ЦАР, Сьерра-Леоне, Гвинея, Южный Судан, Мали, Бенин и Буркина-Фасо.