Детская смертность в Украине: сколько детей погибли за 2020 год – причины

Согласно полученным данным Нацполиции, Государственной статистики, Нацсоцслужбы удалось выяснить, сколько детей умерли в Украине в 2020 году и по каким причинам. А также, сколько детей пропали без вести.

Некоторых из них потом нашли мертвыми. Данные печальной статистики приводят по состоянию на 30 июля 2021 года.

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Детская смертность в 2020 году

Всего в течение 2020 года в Украине умерли 3 350 детей в возрасте до 17 лет. Из них по внешним причинам умерли 756 детей.

Главные причины смертей:

в результате ДТП погиб 181 ребенок;

утонули – 131;

из-за специального самоповреждения – умерли 94 ребенка;

из-за повреждения с неопределенными намерениями – 91 ребенок;

в результате отравления дымом или из-за огня – 34 ребенка;

из-за отравления неизвестными веществами – 34 ребенка;

в результате нападения – погибли 33 ребенка;

умерли от падения – 29 детей;

из-за алкогольного отравления – 3 детей;

из-за отравления алкоголем с неопределенными намерениями – 2 детей;

еще 126 детей погибли по другим внешним причинам.

Пропавшие дети

В Украине также неутешительные данные по количеству пропавших детей, некоторых из них потом нашли мертвыми. В целом за предыдущий год поступило 14 666 заявлений об исчезновении детей. Удалось отыскать – 14 476 детей (включая детей, объявленных в розыск за предыдущие годы).

Еще 11 детей, к сожалению, нашли мертвыми. До сих пор в розыске – 14 детей.

За первое полугодие 2021 года:

поступило 7 232 заявления об исчезновении детей;

нашли – 7 158 детей;

к сожалению, 13 – обнаружили мертвыми;

до сих пор в розыске – 6.

. В 1990 году коэффициент смертности детей до 5 лет в Украине составлял 19 на тысячу родившихся живыми, по состоянию на 2019 год он снизился до 8.



Причины смерти детей в Украине / Инфографика 24 канала / Источник Слово и дело

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