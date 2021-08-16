Снижение уровня детской вакцинации может спровоцировать всплески старых, казалось бы уже забытых болезней. Поэтому эксперты из Медицинского центра Университета Раш решили отделить мифы от фактов.

К теме Когда нужно вакцинироваться детям и взрослым: календарь обязательных прививок

Миф: вакцины вызывают аутизм

Факт: Нет никакой связи между вакциной и аутизмом

Опасения, что вакцины увеличивают риск аутизма, возникли в результате исследования 1997 года. Кстати, автор этой работы потерял медицинскую лицензию. После публикации исследования выяснилось, что у основного участника был финансовый стимул для публикации исследования.

После того, как об исследовании стало известно больше, другие авторы удалили свои имена. Это исследование также было опровергнуто многими другими исследованиями, в которых принимали участие большие группы детей,

– заявил доктор медицинских наук Рене Слейд.

Причины аутизма и расстройств аутистического спектра никогда не устанавливались. Но многие эксперты по аутизму все больше убеждаются, что аутизм определяется еще до рождения – задолго до любых прививок.

Миф: нет необходимости делать прививки в таком раннем возрасте

Факт: болезни, которые предотвращают эти вакцины, смертоносные для детей раннего возраста

Откладывание вакцинации на потом подвергает детей большему риску заболеть опасными болезнями, такими как коклюш, корь и дифтерия.

Миф: График вакцинации слишком агрессивен и должен быть увеличен

Факт: График иммунизации определяется десятилетиями медицинских данных

Чем выше интервалы между вакцинацией, тем большее количество визитов в медицинские учреждения. Соответственно, высокие риски подхватить инфекцию.



Календарь профилактических прививок / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Миф: прививки вызывают болезни

Факт: вакцины не вызывают заболеваний, ведь не содержат активных вирусов

Вакцины стимулируют нашу иммунную систему вырабатывать антитела, необходимые для защиты от определенных болезней. Если простыми словами, то неактивные вирусы обманывают иммунную систему, заставляя ее думать, что угроза существует.

Процесс выработки антител иногда может вызвать температуру или небольшой отек, но отнюдь не болезнь.

Миф: вакцины содержат опасные токсины

Факт: вакцины действительно содержат следовые количества формальдегида, ртути и алюминия

Хотя этот факт может показаться пугающим, эти добавки на самом деле делают вакцины более безопасными. Они означают, что вакцина стерильная и эффективная. Вышеупомянутые вещества действительно токсичные, но в гораздо больших количествах. Тем более формальдегид даже производится собственной метаболической системой организма.

Наибольшее беспокойство у родителей вызывает один консервант на основе ртути – тимеросал. Но его полностью исключили из всех педиатрических вакцин в 1999 году, поэтому любые опасения по этому поводу являются необоснованными.

Миф: эффективность прививок никогда не доказывалась

Факт: научно доказано, что вакцины чрезвычайно эффективны

В зависимости от вакцины, иммунитет развивается у 95% – 100% детей. Это подтверждают бесчисленные научные исследования.

Но, пожалуй, самым убедительным доказательством того, что вакцины работают, является история. Например, вакцину против кори лицензировали в США в 1963 году. В период с 1958 по 1962 год было зарегистрировано 503 тысячи больных корью, 432 из которых умерли. В 1965 году как заболеваемость, так и смертность начали идти на спад, и уже в 1998 году было зарегистрировано всего 89 больных без ни одного летального случая.

Миф: Отказ от вакцинации влияет только на одного ребенка

Факт: К сожалению, это откровенная ложь

По иронии судьбы, некоторые родители пропускают вакцинацию против болезней, которые когда-то убивали ежегодно тысячи детей, а сейчас являются достаточно редким явлением. Но эксперты указывают на недавние вспышки кори и эпидемического паротита, чтобы проиллюстрировать концепцию "коллективного иммунитета".

Коллективный иммунитет означает, что у популяции есть высокий процент людей с иммунитетом против болезни, которая может заразить только несколько восприимчивых людей. Но когда количество вакцинированных людей становится ниже количества невакцинированных, болезнь снова может вспыхнуть, угрожая жизни многих инфицированных.

К теме Вакцинация во время карантина: что нужно знать

Миф: молодым людям не нужна вакцина против COVID-19

Хотя COVID-19 опаснее для пожилых людей, дети и молодые люди также могут серьезно заболеть. Особенно сейчас замечают увеличение госпитализации из-за COVID-19 среди детей.

Кроме этого, если ребенок заболеет COVID-19, существует высокий риск, что он может быть носителем инфекции и подвергнуть опасности незащищенные слои населения. Поэтому детская вакцинация помогает снизить этот риск.