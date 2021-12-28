Гендерные стереотипы в детских книжках

Ученые отметили, что некоторые из стереотипов, которые изучаются в литературе по социальной психологии, присутствуют в книгах для детей младшего возраста, например, девочки хорошо читают, а мальчики хорошо разбираются в математике.

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Если главная героиня книги девочка или женщина, то рядом с ней находится больше слов, касающихся привязанности, обучению в школе, и больше глаголов общения, как "пояснила" и "выслушала". А слова, связанные с героями-мальчиками или мужчинами, больше касаются профессий, транспорта и инструментов.

Гендер – что это? Это социальные характеристики мужчин и женщин, то есть ожидаемое поведение, а также роли, которые представители разных полов обычно играют в обществе.

При этом девочки чаще читают стереотипно девчачьи книги, а мальчики – стереотипно мальчиковые. Из-за этих предпочтений дети с большей вероятностью узнают о гендерных стереотипах своего собственного пола.

Книги с героинями девушками или женщинами имели более выраженный гендерный язык, чем книги с главными героями мальчиками или мужчинами. Исследователи связывают это открытие с тем, что мужской пол исторически считается доминантым полом.

В детских книгах больше стереотипов, чем во взрослых

Исследователи также обнаружили, что в детских книгах больше гендерных стереотипов, чем в художественных книгах для взрослых. Часто женщины ассоциируются с чем-то позитивным, с семьей, языком и искусством, а мужчины – с чем-то негативным, с карьерой и с математикой.

В исследовании не проводилась непосредственная оценка того, как дети воспринимают информацию о гендере в этих книгах. Также не рассматривались другие источники гендерных стереотипов.