Исследователи установили, что если ребенок храпит, то у него чаще возникают проблемы с поведением. Например, гиперактивность, плохая успеваемость в школе и невозможность на чем-то сосредоточиться.

Данные, которые получили ученые из Медицинской школы Университета Мэриленда, свидетельствуют: храп, который регулярно возникает у детей, может быть симптомом неблагоприятных структурных изменений в мозге.

Как проходило исследование

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Эта связь позволяет лучше понять, почему у детей, которые храпят во сне, часто имеют место поведенческие проблемы, невнимательность, повышенная импульсивность, гиперактивность, агрессия и трудности с обучением в школе.

Ученые изучили более 10 000 снимков МРТ, которые сделали детям в возрасте 9 – 10 лет. Они обнаружили, что дети, которые храпят три или более раз в течение недели, имеют более тонкое серое вещество в лобных долях мозга – в областях, ответственных за когнитивные способности и контроль.

Почему возникает такая связь

По словам ученых, подобные изменения в мозге также свойственны детям с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), которому присущи характерные когнитивные и поведенческие нарушения.

(синдром дефицита внимания и гиперактивности), которому присущи характерные когнитивные и поведенческие нарушения. Пока слишком рано говорить, что именно храп вызывает уменьшение или изменения областей мозга, или просто это связано между собой. Однако храп и другие расстройства дыхания негативно влияют на качество сна и снабжение мозга кислородом.

Что делать родителям

Специалисты подчеркивают, что если ребенок храпит и, возможно, страдает ночным апноэ (нарушение дыхания во время сна, которое сопровождается храпом), его нужно показать врачу. Лечение апноэ в этом случае может стать терапией или профилактикой неблагоприятных изменений в мозге.