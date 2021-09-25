Детское ожирение у мальчиков: как это связано с возможностью иметь детей в будущем

Предыдущие исследования показали, что у мальчиков-подростков, у которых проблемы с ожирением, изменяются функции клеток, которые отвечают за выработку сперматозоидов и тестостерона – основного мужского гормона

В новом исследовании ученые решили выяснить, может ли борьба с избыточным весом нормализовать состояние клеток. Ключ к изменениям – физическая активность и правильное питание.

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Ожирение и фертильность

Эксперимент показал, как всего за 12 недель можно скорректировать состояние ключевых биомаркеров мужской фертильности у мальчиков-подростков, страдающих ожирением.

Так, в 12-недельном эксперименте приняли участие 34 подростка от 10 до 18 лет.

В этот период они занимались физической активностью не менее часа в день, а также изменили питание в пользу здорового и сбалансированного рациона.

Оценивая состояние здоровья участников, ученые отметили несколько ключевых изменений:

первым делом все добровольцы значительно похудели;

вследствие потери веса у них нормализовался уровень инсулина;

повысился уровень тестостерона.

Существенных изменений в функции клеток Сертоли (отвечают за выработку сперматозоидов) не обнаружили, в то же время функции клеток Лейдига (тестостерон образуется в яичках) удалось вернуть обратно. Возможно, более длительное наблюдение за участниками продемонстрирует дальнейшее положительное влияние изменения образа жизни на здоровье.

Результаты подчеркивают необходимость рассматривать детское ожирение как фактор будущих проблем с фертильностью,

– заявил автор работы Солен Рера.

Он рекомендует лечить ожирение на ранних стадиях, чтобы предотвратить будущие репродуктивные проблемы и снизить риски других заболеваний.

Между тем ученые из Бразилии представили данные 6-летнего эксперимента, которые указывают, что первый год жизни ребенка имеет решающее значение для профилактики ожирения. Это означает, что ответственность за большинство случаев ожирения лежит на родителях.